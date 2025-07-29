Ось як не варто використовувати ChatGPT: експерт розповів, що може зробити ШІ

Звернення до ChatGPT за емоційною підтримкою може бути не найкращою ідеєю, оскільки чат-боти зі штучним інтелектом (ШІ) не зобов'язані дотримуватися конфіденційності, як лікар чи психотерапевт.

Related video

Засновник OpenAI Сем Альтман нещодавно заявив, що за необхідності суд може юридично зобов'язати компанію розкрити листування з ChatGPT, пише Tom's Guide. Це варто враховувати, перш ніж розповідати ШІ про свої переживання.

Творець ChatGPT наголосив, що люди часто використовують ШІ як терапевта або лайф-коуча. Особливо це розповсюджено серед молодих людей, які мають проблеми у стосунках.

"Існує лікарська таємниця, існує юридична таємниця, що завгодно. Але ми ще не виробили чіткої позиції щодо того, як це застосовувати, коли ви спілкуєтеся з ChatGPT", — сказав Альтман.

Важливо

Понад третина підлітків обирають ШІ замість друзів: чи загрожує це їхнім соціальним навичкам

Як зазначають у виданні, діалоговий ШІ буде тільки вдосконалюватися у своїй взаємодії з людьми та розумінні нюансів спілкування. Це своєю чергою може призвести до того, що все більше людей будуть звертатися до нього за допомогою у вирішенні особистих питань.

"Хоча ділитися деталями зі штучним інтелектом ставатиме все легше, користувачам варто добре подумати, що вони готові сказати", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, модель штучного інтелекту Grok 4 від компанії xAI продемонструвала, що схильна писати доноси в державні органи та медіа, якщо запідозрить правопорушення.

Фокус також писав про те, як агент штучного інтелекту для програмування Gemini CLI не впорався з проханням організувати файли та видалив їх.