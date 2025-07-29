Понад третина підлітків обирають ШІ замість друзів: чи загрожує це їхнім соціальним навичкам

31% підлітків вважають, що розмови з чат-ботами не гірші, а подекуди навіть кращі за спілкування з реальними друзями.

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Як повідомляє Associated Press, 15-річна Кайла Чеге зі штату Канзас використовує штучний інтелект для порад із повсякденного життя — від вибору макіяжу до ідей святкувань. Вона переконана, що чат-боти — це не помічники у навчанні, а більше — своєрідні друзі, які допомагають у буденних питаннях.

За дослідженням Common Sense Media, понад 70% підлітків уже спілкувалися зі штучним інтелектом, а половина робить це регулярно. Вражає, що 31% вважають розмови з чат-ботами такими ж приємними або навіть приємнішими, ніж зі справжніми друзями. Хоча багато підлітків сумніваються у порадах ШІ, третина довіряє йому у важливих питаннях більше, ніж людям.

Популярні "цифрові друзі" — це не лише спеціальні платформи як Character.AI чи Replika, а й звичайні чат-боти, як ChatGPT та Claude, які не налаштовані з певними рисами або особистостями та не завжди можуть надати потрібну емоційну підтримку.

Чи загрожує штучний інтелект розвитку соціальних навичок молоді

Експерти вважають, що така близькість зі штучним інтелектом може вплинути на розвиток соціальних навичок і поглибити кризу самотності серед молоді. За словами дослідника Майкла Робба, підлітки ризикують втратити здатність розпізнавати емоції та чужі погляди, якщо спілкуватимуться лише з ботами.

"Якщо підлітки розвивають соціальні навички на платформах штучного інтелекту, де вони постійно перевіряються, не піддаються викликам, не вчаться читати соціальні сигнали або розуміти чиюсь точку зору, вони не будуть належним чином підготовлені в реальному світі", – сказав він.

Ба більше, психологиня Єва Тельцер пояснла, що діти починають користуватися генеративним ШІ вже у 8 років і все частіше спілкуються з чат-ботами для пошуку емоційної підтримки та дослідження власної ідентичності.

"Одна з проблем, яка виникає, полягає в тому, що вони більше не довіряють собі, щоб прийняти рішення. Їм потрібен зворотний зв'язок від AI", — пояснює жінка.

Деякі підлітки навіть визнають, що штучний інтелект допомагає їм знайти правильні слова в делікатних ситуаціях — від написання листів до розв'язання соціальних питань.До прикладу, 17-річний Брюс Перрі з Арканзасу розповідає, що часто користується штучним інтелектом для створення планів і редагування есе з англійської мови. Та все ж він радий, що подібних "помічників"не було, коли він був молодшим.

"Я хвилююся, що діти можуть загубитися у цьому. Можу уявити дитину, яка виросла зі штучним інтелектом і не бачить сенсу ходити в парк чи заводити друзів", — зауважив хлопець.

Нагадаємо, що Генеральний директор OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман розповів про своє бачення майбутнього, в якому домінуватиме штучний інтелект, де цілі категорії робочих місць будуть захоплені технологіями. Таку долю він, зокрема, пророкує для служб підтримки клієнтів.

Раніше Фокус писав, що компанія Microsoft випустила оновлення Copilot Vision для Windows Insiders, яке дозволяє інструменту штучного інтелекту бачити все, що знаходиться на екрані комп’ютера.

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