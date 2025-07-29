Более трети подростков выбирают ИИ вместо друзей: угрожает ли это их социальным навыкам

31% подростков считают, что разговоры с чат-ботами не хуже, а иногда даже лучше общения с реальными друзьями.

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Как сообщает Associated Press, 15-летняя Кайла Чеге из штата Канзас использует искусственный интеллект для советов по повседневной жизни — от выбора макияжа до идей празднования. Она убеждена, что чат-боты — это не помощники в учебе, а больше — своеобразные друзья, которые помогают в будничных вопросах.

По исследованию Common Sense Media, более 70% подростков уже общались с искусственным интеллектом, а половина делает это регулярно. Поразительно, что 31% считают разговоры с чат-ботами такими же приятными или даже более приятными, чем с настоящими друзьями. Хотя многие подростки сомневаются в советах ИИ, треть доверяет ему в важных вопросах больше, чем людям.

Популярные "цифровые друзья" — это не только специальные платформы как Character.AI или Replika, но и обычные чат-боты, как ChatGPT и Claude, которые не настроены с определенными чертами или личностями и не всегда могут предоставить нужную эмоциональную поддержку.

Угрожает ли искусственный интеллект развитию социальных навыков молодежи

Эксперты считают, что такая близость с искусственным интеллектом может повлиять на развитие социальных навыков и углубить кризис одиночества среди молодежи. По словам исследователя Майкла Робба, подростки рискуют потерять способность распознавать эмоции и чужие взгляды, если будут общаться только с ботами.

"Если подростки развивают социальные навыки на платформах искусственного интеллекта, где они постоянно проверяются, не подвергаются вызовам, не учатся читать социальные сигналы или понимать чью-то точку зрения, они не будут должным образом подготовлены в реальном мире", — сказал он.

Более того, психолог Ева Тельцер объяснила, что дети начинают пользоваться генеративным ИИ уже в 8 лет и все чаще общаются с чат-ботами для поиска эмоциональной поддержки и исследования собственной идентичности.

"Одна из проблем, которая возникает, заключается в том, что они больше не доверяют себе, чтобы принять решение. Им нужна обратная связь от AI", — объясняет женщина.

Некоторые подростки даже признают, что искусственный интеллект помогает им найти правильные слова в деликатных ситуациях — от написания писем до решения социальных вопросов. Например, 17-летний Брюс Перри из Арканзаса рассказывает, что часто пользуется искусственным интеллектом для создания планов и редактирования эссе по английскому языку. И все же он рад, что подобных "помощников" не было, когда он был моложе.

"Я волнуюсь, что дети могут потеряться в этом. Могу представить ребенка, который вырос с искусственным интеллектом и не видит смысла ходить в парк или заводить друзей", — отметил парень.

Напомним, что Генеральный директор OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман рассказал о своем видении будущего, в котором будет доминировать искусственный интеллект, где целые категории рабочих мест будут захвачены технологиями. Такую судьбу он, в частности, предсказывает для служб поддержки клиентов.

Ранее Фокус писал, что компания Microsoft выпустила обновление Copilot Vision для Windows Insiders, которое позволяет инструменту искусственного интеллекта видеть всё, что находится на экране компьютера.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.