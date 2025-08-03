Спутники больше не нужны: новый продвинутый ИИ сможет легко их заменить
Новая система искусственного интеллекта AlphaEarth Foundations от компании Google, по сути, может заменить работу традиционных спутниковых систем. Она сама является «виртуальным спутником», который работает намного более точно и стабильно.
AlphaEarth Foundations создает постоянную, унифицированную модель поверхности Земли и прибрежных вод, поясняет androidpolice.com. ИИ-система интегрирует петабайты данных наблюдений в то, что Google называет глобальным внедрением (Global embedding). Огромные массивы информации превращаются в удобные для использования сводки, описывающие планету в квадратах размером 10 на 10 метров.
По итогу получается цифровой двойник Земли, достаточно компактный для масштабного анализа, но при этом и достаточно информативный, чтобы отслеживать изменения в землепользовании, состоянии растительности и даже динамике прибрежных районов.
AlphaEarth Foundations может очень помочь там, где обычные спутники выходят из стоя. В качестве примера команда разработчиков модели привела ситуацию в Эквадоре, где постоянная облачность исторически делала сельскохозяйственный мониторинг практически невозможным. Однако AlphaEarth смогла преодолеть этот препятствие – ведь для картографирования сельскохозяйственных угодий на разных стадиях развития ей не нужно дожидаться ясного неба.
Причем эта модель ИИ не просто создает более подробные карты, отмечает ИИ. Не менее важна и ее техническая эффективность: по данным Google, для встраивания требуется в 16 раз меньше памяти, чем для сопоставимых систем ИИ, что делает использование более экономичным. В ходе прямых сравнительных испытаний AlphaEarth Foundations показала на 24% меньше ошибок, чем другие ведущие модели картографирования на основе ИИ.
Причем Google выпускает огромный набор встраиваемых данных AlphaEarth — более 1,4 триллиона следов в год — через Google Earth Engine в виде набора данных Satellite Embedding. Систему взяли в эксплуатацию более полусотни авторитетных организаций, в том числе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Стэнфордский университет.
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