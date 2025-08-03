Супутники більше не потрібні: новий просунутий ШІ зможе легко їх замінити

Нова система штучного інтелекту AlphaEarth Foundations від компанії Google, по суті, може замінити роботу традиційних супутникових систем. Вона сама є "віртуальним супутником", який працює набагато точніше і стабільніше.

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AlphaEarth Foundations створює постійну, уніфіковану модель поверхні Землі та прибережних вод, пояснює androidpolice.com. ШІ-система інтегрує петабайти даних спостережень у те, що Google називає глобальним впровадженням (Global embedding). Величезні масиви інформації перетворюються на зручні для використання зведення, що описують планету в квадратах розміром 10 на 10 метрів.

За підсумком виходить цифровий двійник Землі, досить компактний для масштабного аналізу, але водночас і досить інформативний, щоб відстежувати зміни в землекористуванні, стані рослинності і навіть динаміці прибережних районів.

AlphaEarth Foundations може дуже допомогти там, де звичайні супутники виходять з ладу. Як приклад команда розробників моделі навела ситуацію в Еквадорі, де постійна хмарність історично робила сільськогосподарський моніторинг практично неможливим. Однак AlphaEarth змогла подолати цю перешкоду — адже для картографування сільськогосподарських угідь на різних стадіях розвитку їй не потрібно чекати ясного неба.

Причому ця модель ШІ не просто створює більш докладні карти, зазначає ШІ. Не менш важлива і її технічна ефективність: за даними Google, для вбудовування потрібно в 16 разів менше пам'яті, ніж для порівнянних систем ШІ, що робить використання більш економічним. Під час прямих порівняльних випробувань AlphaEarth Foundations показала на 24% менше помилок, ніж інші провідні моделі картографування на основі ШІ.

Причому Google випускає величезний набір вбудованих даних AlphaEarth — понад 1,4 трильйона слідів на рік — через Google Earth Engine у вигляді набору даних Satellite Embedding. Систему взяли в експлуатацію понад півсотні авторитетних організацій, зокрема Продовольча і сільськогосподарська організація ООН і Стенфордський університет.

Раніше Фокус писав, що прихована функція Google Maps зворушила інтернет-користувачів. Люди дуже емоційно відреагували на можливість переглядати старі знімки своїх будинків.

Щодо штучного інтелекту, то в поведінці ШІ виявили несподівані "людські" проблеми. Наприклад, він виявився здатним сумніватися в правильності своїх відповідей.