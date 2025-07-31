Стоит знать украинцам: что делать, если купили в интернете украденный смартфон и он не работает

Журналистка пожалела о том дне, когда решила купить новый iPhone на eBay. Ей продали украденный гаджет, который был заблокирован оператором связи. Она поделилась своим опытом.

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Продавец предлагал на eBay новый iPhone 14 со скидкой в 30 фунтов стерлингов. Журналистка Мэри Блэк решила сэкономить и не тратить 500 фунтов на покупку смартфона в авторизованном магазине. Но в итоге ей пришлось потратить много сил, чтобы вернуть деньги, пишет techadvisor.com.

Женщина открыла посылку, вставила SIM-карту, включила телефон, создала новый Apple ID, обновила iOS, но 28 дней спустя она не смогла получить SMS-сообщение с подтверждением, потому что телефон перестал работать. Мэри позвонила оператору связи и тот подтвердил, что никаких проблем с аккаунтом и сетью в ее районе нет. Она решила, что проблема в старой SIM-карте. Через несколько дней по почте пришла новая SIM-карта, но она так и не подключилась к сети. Другие "симки" тоже не работали на этом смартфоне.

Что делать, если iPhone в черном списке

Через некоторое время Мэри поняла, что купила краденный телефон. Проблем со связью нет, SIM-карта распознана вместе с номером телефона и оператором. Но в настройках сети отображается сообщение "Телефон не разрешен" (Phone not allowed). Явно что-то не так.

Следующее, что она сделала — проверила, не занесен ли номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) телефона в черный список оператора. Узнать об этом можно в разделе "Настройки" — "Основные" — "Об этом телефоне", или можно посмотреть номер на обратной стороне коробки, или набрав *#06#, или тут. Проверка покажет, занесен ли номер IMEI в черный список. В случае автора материала это оказалось именно так.

"На самом деле, вы мало что можете сделать. Удалить телефон из черного списка может только оператор, но вы можете не знать, услугами какого оператора пользовался предыдущий владелец. И если вы действительно только что купили украденный телефон, оператор может посочувствовать вашей ситуации, но блокировку не снимет. Лучше направьте силы на то, чтобы вернуть деньги", — делится опытом Блэк.

Можно ли вернуть деньги после покупки краденного телефона?

Мэри Блэк повезло — продавец вернул ей полную стоимость смартфона, так как он не был злоумышленником. Он также стал жертвой мошенника и быстро разобрался с ситуацией.

"Как бы то ни было, это стоило немало хлопот, дополнительных 45 фунтов стерлингов на повторную покупку телефона у другого проверенного продавца… и немного стыда от того, что меня так легко обманули", — резюмирует журналистка.

Если бы продавец не вернул деньги, она, возможно, смогла бы оспорить возвратный платеж в банке. "Всегда рассматривайте возможность использования кредитной карты в таких ситуациях, поскольку они, как правило, обеспечивают лучшую защиту от мошенничества, чем дебетовые карты", — рекомендует Блэк.

Как избежать мошенничества при покупке телефона онлайн

Если это подержанный телефон, стоит бесплатно проверить IMEI онлайн, чтобы убедиться, что он не в черном списке. Это можете сделать и с новыми телефонами в запечатанной коробке, но стоит учитывать, что прохождение проверки на данный момент не гарантирует ее прохождение через несколько недель.

Важно проверять продавцов. Если вы покупаете на онлайн-платформах типа "Розетка", проверьте рейтинг продавца и предыдущие отзывы. В случае Мэри так и было, но все равно она попалась на удочку мошенника. К сожалению, иногда можно принять все необходимые меры предосторожности и все равно оказаться в затруднительном положении.

Единственный верный способ избежать обмана — покупать у официального и проверенного дистрибьютора. Иногда стоит заплатить немного больше за дополнительное спокойствие.

Ранее мы писали, что не стоит покупать очень дешевые смартфоны. Специалист полагал, что недорогое устройство подойдет для звонков, текстовых сообщений и просмотра страниц в интернете, ведь все это не требует высокой производительности. Но он ошибся!