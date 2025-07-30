Не покупайте ультрадешевые смартфоны: эксперт назвал все их ужасные недостатки

Специалист полагал, что недорогое устройство подойдет для звонков, текстовых сообщений и просмотра страниц в интернете, ведь все это не требует высокой производительности. Но он ошибся.

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Однако на поверку оказалось, что современные веб-сайты и приложения требуют гораздо больше ресурсов, чем это было несколько лет назад, пишет обозреватель androidpolice.com Бен Халеси.

Купив дешевый смартфон за менее чем 200 долларов, он убедился, что тот имеет ряд недостатков. И решил подробно рассказать об этом.

Например, пишет он, такие приложения, как WhatsApp и Instagram, теперь оснащены фильтрами дополненной реальности и медиа высокого разрешения, но ни один из них не работает на медленных процессорах.

"Плавное и надежное выполнение базовых задач — это премиум-функция, которую ультрабюджетный ценник не может себе позволить", — сделал вывод Бен.

Чем бюджетные телефоны жертвуют ради экономии

При цене ниже 200 долларов смартфон обычно располагает:

системными задержками,

ненадежным оборудованием,

небезопасным программным обеспечением.

К ненадежному оборудованию автор отнес, например, камеру. Производители бюджетных смартфонов сочетают посредственную основную камеру со сверхширокоугольным объективом низкого разрешения, зернистым телеобъективом или бесполезным макрообъективом.

Еще один недостаток дешевых камер телефонов — задержка срабатывания затвора между нажатием кнопки и съемкой. Это прямое следствие медленной обработки данных процессорами и накопителями. Это делает получение четкого снимка любого движущегося объекта практически невозможным.

Второй краеугольный камень — слабый чипсет. "Хотя количество мегапикселей может быть высоким, используемые датчики изображения малы и некачественны. В сочетании со слабыми процессорами, неспособными на точную обработку изображений, результаты оказываются неудовлетворительными", — говорится в материале.

Дешевые китайские смартфоны могут разочаровать Фото: livemint.com

Также автор указывает на то, что процессоры бюджетников имеют свойство нагреваться даже при выполнении обычных задач. Что уж говорить о том, если от чипсета понадобится максимум мощности?

Объем памяти, который может привлечь покупателей, может оказаться "котом в мешке", так как часто люди не обращают внимание на тип используемой памяти, они смотрят лишь на количество гигабайтов. Эта важная деталь, влияющая на скорость работы и отзывчивость телефона, упускается, потому что она раскроет слабые стороны устройства.

Аккумулятор тоже не радует эксперта. Не смотря на то, что многие ультрабюджетные устройства оснащены батареями емкостью 5000 мАч, на деле не соответствуют реальной производительности.

"Неэффективные процессоры, тусклые экраны, которые приходится использовать на максимальной яркости, и плохо оптимизированное программное обеспечение разряжают аккумулятор. TCL 50 XL 5G — яркий пример. Во время тестов его батарея быстро разряжалась, несмотря на емкий аккумулятор", — уверяет Бен.

Еще одна ахиллесова пята ультрабюджетного телефона — это программное обеспечение. Производители часто отказываются от таких устройств вскоре после выпуска, способствуя устареванию и создавая риски безопасности. Особенно это касается китайских брендов, которые продают смартфоны со старой версией ОС Android.

"Отсутствие обновлений лишает пользователей новых функций и улучшений интерфейса, делая устройства уязвимыми для эксплойтов", — предупреждает специалист.

Также производители компенсируют низкую стоимость оборудования предустановкой раздутого ПО. К ним относятся игры от партнеров, реклама, торговые онлайн-платформы, дублирующие системные инструменты и рекламные приложения. Эти приложения потребляют и без того ограниченное дисковое пространство и системные ресурсы. Многие работают в фоновом режиме, разряжая аккумулятор и используя мобильный интернет, превращая устройства в источники дохода для рекламодателей за счет владельца гаджета.

Смартфон TCL 50 XL 5G Фото: CrackBerry

Действительно ли можно сэкономить, купив дешевый смартфон?

Автор считает, что нет. Например, низкое время автономной работы вынуждает пользователей покупать внешние аккумуляторы или автомобильные зарядные устройства, которые были бы не нужны с более совершенным устройством.

Ограниченный объем внутренней памяти, большая часть которой уже занята раздутым ПО, требует использования карты microSD.

"Но самые большие расходы не измеряются в долларах, а в степени разочарования. Задержка срабатывания затвора на долю секунды портит идеальный снимок. Важный звонок остается без ответа, когда телефон зависает. Эти неудобства подрывают терпение и доверие к устройству, которое должно работать надежно", — заключает эксперт.

Ранее мы писали, что китайские смартфоны отправятся на свалку. Бренд Vivo пока официально не объявил дату выхода оболочки Funtouch OS 16, которая будет основана на Android 16. Однако, если судить по предыдущим релизам, это должно произойти не раньше, чем через несколько недель, считают эксперты.