Не купуйте ультрадешеві смартфони: експерт назвав усі їхні жахливі недоліки

Фахівець вважав, що недорогий пристрій підійде для дзвінків, текстових повідомлень і перегляду сторінок в інтернеті, адже все це не вимагає високої продуктивності. Але він помилився.

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Однак на перевірку виявилося, що сучасні веб-сайти і додатки вимагають набагато більше ресурсів, ніж це було кілька років тому, пише оглядач androidpolice.com Бен Халесі.

Купивши дешевий смартфон за менш ніж 200 доларів, він переконався, що той має низку недоліків. І вирішив детально розповісти про це.

Наприклад, пише він, такі додатки, як WhatsApp та Instagram, тепер оснащені фільтрами доповненої реальності та медіа високої роздільної здатності, але жоден з них не працює на повільних процесорах.

"Плавне і надійне виконання базових завдань — це преміум-функція, яку ультрабюджетний цінник не може собі дозволити", — зробив висновок Бен.

Чим бюджетні телефони жертвують заради економії

При ціні нижче 200 доларів смартфон зазвичай має у своєму розпорядженні:

системними затримками,

ненадійним обладнанням,

небезпечним програмним забезпеченням.

До ненадійного обладнання автор відніс, наприклад, камеру. Виробники бюджетних смартфонів поєднують посередню основну камеру з надширококутним об'єктивом низької роздільної здатності, зернистим телеоб'єктивом або марним макрооб'єктивом.

Ще один недолік дешевих камер телефонів — затримка спрацьовування затвора між натисканням кнопки і зйомкою. Це прямий наслідок повільної обробки даних процесорами і накопичувачами. Це робить отримання чіткого знімка будь-якого рухомого об'єкта практично неможливим.

Другий наріжний камінь — слабкий чипсет. "Хоча кількість мегапікселів може бути високою, датчики зображення, що використовуються, малі та неякісні. У поєднанні зі слабкими процесорами, нездатними на точну обробку зображень, результати виявляються незадовільними", — йдеться в матеріалі.

Дешеві китайські смартфони можуть розчарувати Фото: livemint.com

Також автор вказує на те, що процесори бюджетників мають властивість нагріватися навіть під час виконання звичайних завдань. Що вже говорити про те, якщо від чіпсета знадобиться максимум потужності?

Об'єм пам'яті, який може привабити покупців, може виявитися "котом у мішку", тому що часто люди не звертають увагу на тип пам'яті, що використовується, вони дивляться лише на кількість гігабайтів. Ця важлива деталь, що впливає на швидкість роботи і чуйність телефону, не береться до уваги, тому що вона розкриє слабкі сторони пристрою.

Акумулятор теж не радує експерта. Попри те, що багато ультрабюджетних пристроїв оснащено батареями ємністю 5000 мАг, на ділі вони не відповідають реальній продуктивності.

"Неефективні процесори, тьмяні екрани, які доводиться використовувати на максимальній яскравості, і погано оптимізоване програмне забезпечення розряджають акумулятор. TCL 50 XL 5G — яскравий приклад. Під час тестів його батарея швидко розряджалася, незважаючи на ємний акумулятор", — запевняє Бен.

Ще одна ахіллесова п'ята ультрабюджетного телефону — це програмне забезпечення. Виробники часто відмовляються від таких пристроїв незабаром після випуску, сприяючи старінню і створюючи ризики безпеки. Особливо це стосується китайських брендів, які продають смартфони зі старою версією ОС Android.

"Відсутність оновлень позбавляє користувачів нових функцій і поліпшень інтерфейсу, роблячи пристрої вразливими для експлойтів", — попереджає фахівець.

Також виробники компенсують низьку вартість обладнання встановленням роздутого ПЗ. До них відносяться ігри від партнерів, реклама, торгові онлайн-платформи, дублюючі системні інструменти та рекламні додатки. Ці додатки споживають і без того обмежений дисковий простір і системні ресурси. Багато з них працюють у фоновому режимі, розряджаючи акумулятор і використовуючи мобільний інтернет, перетворюючи пристрої на джерела доходу для рекламодавців за рахунок власника гаджета.

Смартфон TCL 50 XL 5G Фото: CrackBerry

Чи справді можна заощадити, купивши дешевий смартфон?

Автор вважає, що ні. Наприклад, низький час автономної роботи змушує користувачів купувати зовнішні акумулятори або автомобільні зарядні пристрої, які були б непотрібні з більш досконалим пристроєм.

Обмежений обсяг внутрішньої пам'яті, більша частина якої вже зайнята роздутим ПЗ, вимагає використання карти microSD.

"Але найбільші витрати не вимірюються в доларах, а в ступені розчарування. Затримка спрацьовування затвора на частку секунди псує ідеальний знімок. Важливий дзвінок залишається без відповіді, коли телефон зависає. Ці незручності підривають терпіння і довіру до пристрою, який має працювати надійно", — підсумовує експерт.

Раніше ми писали, що китайські смартфони відправляться на звалище. Бренд Vivo поки офіційно не оголосив дату виходу оболонки Funtouch OS 16, яка буде заснована на Android 16. Однак, якщо судити з попередніх релізів, це має статися не раніше, ніж через кілька тижнів, вважають експерти.