Китайські смартфони відправляться на звалище: названо моделі, які безнадійно застаріли

Бренд Vivo поки що офіційно не оголосив дату виходу оболонки Funtouch OS 16, яка буде заснована на Android 16. Однак, якщо судити з попередніх релізів, це має статися не раніше, ніж через кілька тижнів, вважають експерти.

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Минулого року Vivo випустив оновлення Android 16 для своїх пристроїв раніше за всіх інших — навіть раніше Google. Цього року виробник Android повернув собі лідерство, але китайська компанія навряд чи сильно відстане, пише gizmochina.com.

Китайський бренд уже випустив бета-версію Android 16 для деяких пристроїв, включно з Vivo X200 Pro і iQOO 13. Також буде запущено програму бета-тестування Funtouch OS 16, яка дасть змогу користувачам оцінити нові функції та оновлення.

Хоча офіційного списку пристроїв поки що немає, впровадження Android 16, імовірно, почнеться з топових смартфонів Vivo серій X і iQOO, потім перейде до моделей середнього класу, таких як Vivo серії V, T і iQOO Neo, а потім поступово пошириться і на більш доступні телефони, припускають експерти.

Які пристрої Vivo отримають оновлення до Android 16

Vivo не оголосила, які пристрої будуть оновлені до Funtouch OS 16 на базі Android 16. Тому фахівцям довелося покладатися на політику оновлення ПЗ, щоб скласти наступний список.

Серія Vivo X

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X200, X200 Pro, X200 Ultra, X200 FE, X200 Pro mini, X200s

Vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra, X100s, X100s Pro

Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s

Телефони Vivo V

Vivo V50, V50e, V50 Lite (LTE/5G)

Vivo V40, V40 Lite, V40 Pro, V40e, V40 SE

Vivo V30, V30 Lite 4G, V30 Pro, V30e, V30 SE

Серія Vivo T

Vivo T4, T4 Lite, T4 Ultra, T4x

Vivo T3, T3 Lite, T3 Pro, T3 Ultra, T3x

Смартфони Vivo Y

Vivo Y400 Pro

Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i

Vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro, Y200e, Y200 GT, Y200i, Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G, Y29s

Vivo Y19, Y19s Pro

Пристрої Vivo Pad

Vivo Pad 5, Pad 5 Pro

Vivo Pad SE

Vivo Pad 3, Pad 3 Pro

Смартфони iQOO

iQOO 13

iQOO 12, 12 Pro

iQOO 11, 11 Pro, 11s

Смартфони iQOO Z

iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite, Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro

iQOO Z9, Z9 Lite, Z9x, Z9s, Z9s Pro, Z9 Turbo, Z9 Turbo+, Z9 Turbo Endurance

Серія iQOO Neo

iQOO Neo 10, Neo 10 Pro, Neo 10 Pro+, Neo 10R

iQOO Neo 9, Neo 9 Pro, Neo 9S Pro, Neo 9S Pro+

Планшети iQOO Pad

iQOO Pad 5, Pad 5 Pro

iQOO Pad 2, Pad 2 Pro

Це не остаточний список, однак він дає зрозуміти, які ґаджети Vivo і його суббренду iQOO не отримають оновлень — більш ранні моделі, ніж ті, що зазначені в переліку. І особливо бюджетні.

Раніше ми повідомляли, що улюблена всіма модель смартфона Samsung зникне назавжди. Південнокорейська компанія в майбутньому році збирається повністю змінити свою флагманську серію. Найімовірніше, там уже не буде базових Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus.