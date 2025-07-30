Китайські смартфони відправляться на звалище: названо моделі, які безнадійно застаріли
Бренд Vivo поки що офіційно не оголосив дату виходу оболонки Funtouch OS 16, яка буде заснована на Android 16. Однак, якщо судити з попередніх релізів, це має статися не раніше, ніж через кілька тижнів, вважають експерти.
Минулого року Vivo випустив оновлення Android 16 для своїх пристроїв раніше за всіх інших — навіть раніше Google. Цього року виробник Android повернув собі лідерство, але китайська компанія навряд чи сильно відстане, пише gizmochina.com.
Китайський бренд уже випустив бета-версію Android 16 для деяких пристроїв, включно з Vivo X200 Pro і iQOO 13. Також буде запущено програму бета-тестування Funtouch OS 16, яка дасть змогу користувачам оцінити нові функції та оновлення.
Хоча офіційного списку пристроїв поки що немає, впровадження Android 16, імовірно, почнеться з топових смартфонів Vivo серій X і iQOO, потім перейде до моделей середнього класу, таких як Vivo серії V, T і iQOO Neo, а потім поступово пошириться і на більш доступні телефони, припускають експерти.
Які пристрої Vivo отримають оновлення до Android 16
Vivo не оголосила, які пристрої будуть оновлені до Funtouch OS 16 на базі Android 16. Тому фахівцям довелося покладатися на політику оновлення ПЗ, щоб скласти наступний список.
Серія Vivo X
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X200, X200 Pro, X200 Ultra, X200 FE, X200 Pro mini, X200s
- Vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra, X100s, X100s Pro
- Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s
Телефони Vivo V
- Vivo V50, V50e, V50 Lite (LTE/5G)
- Vivo V40, V40 Lite, V40 Pro, V40e, V40 SE
- Vivo V30, V30 Lite 4G, V30 Pro, V30e, V30 SE
Серія Vivo T
- Vivo T4, T4 Lite, T4 Ultra, T4x
- Vivo T3, T3 Lite, T3 Pro, T3 Ultra, T3x
Смартфони Vivo Y
- Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i
- Vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro, Y200e, Y200 GT, Y200i, Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G, Y29s
- Vivo Y19, Y19s Pro
Пристрої Vivo Pad
- Vivo Pad 5, Pad 5 Pro
- Vivo Pad SE
- Vivo Pad 3, Pad 3 Pro
Смартфони iQOO
- iQOO 13
- iQOO 12, 12 Pro
- iQOO 11, 11 Pro, 11s
Смартфони iQOO Z
- iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite, Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro
- iQOO Z9, Z9 Lite, Z9x, Z9s, Z9s Pro, Z9 Turbo, Z9 Turbo+, Z9 Turbo Endurance
Серія iQOO Neo
- iQOO Neo 10, Neo 10 Pro, Neo 10 Pro+, Neo 10R
- iQOO Neo 9, Neo 9 Pro, Neo 9S Pro, Neo 9S Pro+
Планшети iQOO Pad
- iQOO Pad 5, Pad 5 Pro
- iQOO Pad 2, Pad 2 Pro
Це не остаточний список, однак він дає зрозуміти, які ґаджети Vivo і його суббренду iQOO не отримають оновлень — більш ранні моделі, ніж ті, що зазначені в переліку. І особливо бюджетні.
Раніше ми повідомляли, що улюблена всіма модель смартфона Samsung зникне назавжди. Південнокорейська компанія в майбутньому році збирається повністю змінити свою флагманську серію. Найімовірніше, там уже не буде базових Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus.