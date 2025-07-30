Китайские смартфоны отправятся на свалку: названы модели, которые безнадежно устарели
Бренд Vivo пока официально не объявил дату выхода оболочки Funtouch OS 16, которая будет основана на Android 16. Однако, если судить по предыдущим релизам, это должно произойти не раньше, чем через несколько недель, считают эксперты.
В прошлом году Vivo выпустил обновление Android 16 для своих устройств раньше всех остальных — даже раньше Google. В этом году производитель Android вернул себе лидерство, но китайская компания вряд ли сильно отстанет, пишет gizmochina.com.
Китайский бренд уже выпустил бета-версию Android 16 для некоторых устройств, включая Vivo X200 Pro и iQOO 13. Также будет запущена программа бета-тестирования Funtouch OS 16, которая позволит пользователям оценить новые функции и обновления.
Хотя официального списка устройств пока нет, внедрение Android 16, вероятно, начнется с топовых смартфонов Vivo серий X и iQOO, затем перейдет к моделям среднего класса, таким как Vivo серии V, T и iQOO Neo, а затем постепенно распространится и на более доступные телефоны, предполагают эксперты.
Какие устройства Vivo получат обновление до Android 16
Vivo не объявила, какие устройства будут обновлены до Funtouch OS 16 на базе Android 16. Поэтому специалистам пришлось полагаться на политику обновления ПО, чтобы составить следующий список.
Серия Vivo X
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X200, X200 Pro, X200 Ultra, X200 FE, X200 Pro mini, X200s
- Vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra, X100s, X100s Pro
- Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s
Телефоны Vivo V
- Vivo V50, V50e, V50 Lite (LTE/5G)
- Vivo V40, V40 Lite, V40 Pro, V40e, V40 SE
- Vivo V30, V30 Lite 4G, V30 Pro, V30e, V30 SE
Серия Vivo T
- Vivo T4, T4 Lite, T4 Ultra, T4x
- Vivo T3, T3 Lite, T3 Pro, T3 Ultra, T3x
Смартфоны Vivo Y
- Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i
- Vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro, Y200e, Y200 GT, Y200i, Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G, Y29s
- Vivo Y19, Y19s Pro
Устройства Vivo Pad
- Vivo Pad 5, Pad 5 Pro
- Vivo Pad SE
- Vivo Pad 3, Pad 3 Pro
Смартфоны iQOO
- iQOO 13
- iQOO 12, 12 Pro
- iQOO 11, 11 Pro, 11s
Смартфоны iQOO Z
- iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite, Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro
- iQOO Z9, Z9 Lite, Z9x, Z9s, Z9s Pro, Z9 Turbo, Z9 Turbo+, Z9 Turbo Endurance
Серия iQOO Neo
- iQOO Neo 10, Neo 10 Pro, Neo 10 Pro+, Neo 10R
- iQOO Neo 9, Neo 9 Pro, Neo 9S Pro, Neo 9S Pro+
Планшеты iQOO Pad
- iQOO Pad 5, Pad 5 Pro
- iQOO Pad 2, Pad 2 Pro
Это не окончательный список, однако он дает понять, какие гаджеты Vivo и его суббренда iQOO не получат обновлений — более ранние модели, нежели те, что указаны в перечне. И особенно бюджетные.
Ранее мы сообщали, что любимая всеми модель смартфона Samsung исчезнет навсегда. Южнокорейская компания в будущем году собирается полностью изменить свою флагманскую серию. Скорее всего, там уже не будет базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus.