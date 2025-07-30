Китайские смартфоны отправятся на свалку: названы модели, которые безнадежно устарели

Бренд Vivo пока официально не объявил дату выхода оболочки Funtouch OS 16, которая будет основана на Android 16. Однако, если судить по предыдущим релизам, это должно произойти не раньше, чем через несколько недель, считают эксперты.

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В прошлом году Vivo выпустил обновление Android 16 для своих устройств раньше всех остальных — даже раньше Google. В этом году производитель Android вернул себе лидерство, но китайская компания вряд ли сильно отстанет, пишет gizmochina.com.

Китайский бренд уже выпустил бета-версию Android 16 для некоторых устройств, включая Vivo X200 Pro и iQOO 13. Также будет запущена программа бета-тестирования Funtouch OS 16, которая позволит пользователям оценить новые функции и обновления.

Хотя официального списка устройств пока нет, внедрение Android 16, вероятно, начнется с топовых смартфонов Vivo серий X и iQOO, затем перейдет к моделям среднего класса, таким как Vivo серии V, T и iQOO Neo, а затем постепенно распространится и на более доступные телефоны, предполагают эксперты.

Какие устройства Vivo получат обновление до Android 16

Vivo не объявила, какие устройства будут обновлены до Funtouch OS 16 на базе Android 16. Поэтому специалистам пришлось полагаться на политику обновления ПО, чтобы составить следующий список.

Серия Vivo X

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X200, X200 Pro, X200 Ultra, X200 FE, X200 Pro mini, X200s

Vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra, X100s, X100s Pro

Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s

Телефоны Vivo V

Vivo V50, V50e, V50 Lite (LTE/5G)

Vivo V40, V40 Lite, V40 Pro, V40e, V40 SE

Vivo V30, V30 Lite 4G, V30 Pro, V30e, V30 SE

Серия Vivo T

Vivo T4, T4 Lite, T4 Ultra, T4x

Vivo T3, T3 Lite, T3 Pro, T3 Ultra, T3x

Смартфоны Vivo Y

Vivo Y400 Pro

Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i

Vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro, Y200e, Y200 GT, Y200i, Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G, Y29s

Vivo Y19, Y19s Pro

Устройства Vivo Pad

Vivo Pad 5, Pad 5 Pro

Vivo Pad SE

Vivo Pad 3, Pad 3 Pro

Смартфоны iQOO

iQOO 13

iQOO 12, 12 Pro

iQOO 11, 11 Pro, 11s

Смартфоны iQOO Z

iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite, Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro

iQOO Z9, Z9 Lite, Z9x, Z9s, Z9s Pro, Z9 Turbo, Z9 Turbo+, Z9 Turbo Endurance

Серия iQOO Neo

iQOO Neo 10, Neo 10 Pro, Neo 10 Pro+, Neo 10R

iQOO Neo 9, Neo 9 Pro, Neo 9S Pro, Neo 9S Pro+

Планшеты iQOO Pad

iQOO Pad 5, Pad 5 Pro

iQOO Pad 2, Pad 2 Pro

Это не окончательный список, однако он дает понять, какие гаджеты Vivo и его суббренда iQOO не получат обновлений — более ранние модели, нежели те, что указаны в перечне. И особенно бюджетные.

Ранее мы сообщали, что любимая всеми модель смартфона Samsung исчезнет навсегда. Южнокорейская компания в будущем году собирается полностью изменить свою флагманскую серию. Скорее всего, там уже не будет базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus.