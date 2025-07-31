Бессмысленная трата денег: 5 признаков, что кондиционер слишком мал для комнаты

Владельцы жилья часто полагают, что замена кондиционера на более мощный позволит эффективнее охлаждать дом, но это зависит от многих факторов. Важно понимать, когда дело именно в оборудовании.

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Замена кондиционера — дорогостоящее мероприятие, а неправильный выбор может привести к новым проблемам. Менеджер по операциям компании iHeat Стивен Дэй и президент компании Cool Kids AC, Heat & Plumbing Джей Джей Гомес назвали изданию The Spurce пять признаков того, что кондиционер слишком мал для помещения.

Блок питания никогда не отключается

Постоянно работающий и никогда не отключающийся кондиционер — явный признак недостаточно мощного блока, хотя это не всегда так, особенно в периоды сильной жары.

Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) правильного размера рассчитаны на охлаждение дома примерно на 7 градусов Цельсия ниже наружной температуры. Если на улице 37 градусов, ваш кондиционер никогда не сможет охладить дом до 20 градусов, даже если он правильно подобран.

"Прежде чем предположить, что блок недостаточно мощный, необходимо исключить другие возможные причины, такие как утечки хладагента, неправильные настройки скорости вентилятора или проблемы с запуском", — говорит Джей Джей Гомес.

Высокая влажность

По его словам, многие не понимают, что кондиционеры высушивают воздух в доме при его охлаждении. Однако, если блок слишком мал для дома, он не сможет полностью справиться с этой задачей. Может показаться, что кондиционер, которое никогда не отключается, будет постоянно высушивать воздух в доме, но все гораздо сложнее.

Кондиционеры спасают людей от летней жары Фото: Getty Images

Стивен Дэй объясняет, что, несмотря на увеличенное время работы, часто обусловленное недостаточно мощным блоком, устройства все равно не обеспечивают эффективного осушения воздуха, поскольку их мощности недостаточно для такого размера помещения и уровня влажности. Даже при непрерывной работе (что часто и происходит) они никогда не смогут удалить влагу из воздуха.

Высокие счета за коммунальные услуги

Если суммы за электричество в квитанциях необычно высоки, это может быть связано с тем, что кондиционер слишком слабый и вынужден постоянно работать. Однако могут быть и другие факторы, например, плохая теплоизоляция дома или неисправность оборудования.

Старые, пропускающие воздух окна, недостаточная теплоизоляция стен или чердака, а также плохо герметизированные двери могут привести к тому, что горячий воздух будет поступать в дом быстрее, чем кондиционер сможет его охладить, даже если он правильно подобран.

Дом никогда не охлаждается до нужной температуры

Как уже упоминалось, кондиционер правильного размера способен охладить дом на 7 градусов ниже наружной температуры. Если этого не происходит, то нужно обратиться к специалисту.

Неравномерное охлаждение в разных комнатах

Дэй утверждает, что маломощные кондиционеры часто не способны эффективно прокачивать воздух по системе воздуховодов в больших или многозональных домах, что приводит к недостаточному притоку воздуха от воздухозаборников и неравномерному охлаждению. Этот эффект усугубляется в домах с большой площадью.

Стоит пройтись по комнатам дома и замерить температуру. Если разница не ощущается то поможет цифровой термометр. Если разница температур между комнатами значительная, это может быть признаком недостаточной мощности кондиционера.

Ранее писали, как правильно пользоваться кондиционером летом, чтобы не разориться на коммунальных платежах. По словам энергетиков, самое главное — правильно подобрать температуру.