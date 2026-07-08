Марна трата грошей: 5 ознак того, що кондиціонер не підходить для кімнати (фото)

Кондиціонер може бути недостатньо потужним через витік холодоагенту, неправильні налаштування швидкості вентилятора, проблеми із запуском та безперебійною роботою, зазначають фахівці.

Заміна кондиціонера коштує дорого, а неправильний вибір може призвести до нових проблем. Менеджер з операцій компанії iHeat Стівен Дей та президент компанії Cool Kids AC, Heat & Plumbing Джей Джей Гомес назвали виданню The Spurce 5 ознак того, що кондиціонер не підходить для приміщення.

Блок живлення ніколи не вимикається

Кондиціонер, який постійно працює і ніколи не вимикається, — це явна ознака недостатньої потужності блоку, хоча це не завжди так, особливо в періоди сильної спеки.

Більшість систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) відповідного розміру розраховані на охолодження будинку приблизно на 7 градусів Цельсія нижче зовнішньої температури. Якщо на вулиці 37 градусів, ваш кондиціонер ніколи не зможе охолодити будинок до 20 градусів, навіть якщо він правильно підібраний.

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"Перш ніж припустити, що блок недостатньо потужний, необхідно виключити інші можливі причини, такі як витік холодоагенту, неправильні налаштування швидкості вентилятора або проблеми із запуском", — каже Джей Джей Гомес.

Висока вологість

За його словами, багато хто не розуміє, що кондиціонери висушують повітря в будинку під час його охолодження. Однак, якщо кондиціонер замалий для будинку, він не зможе повністю впоратися з цим завданням. Може здатися, що кондиціонер, який ніколи не вимикається, постійно висушуватиме повітря в будинку, але все набагато складніше.

Кондиціонери рятують людей від літньої спеки Фото: Getty Images

Стівен Дей пояснює, що, незважаючи на подовжений час роботи, який часто зумовлений недостатньо потужним блоком, пристрої все одно не забезпечують ефективного осушення повітря, оскільки їхньої потужності недостатньо для приміщення такого розміру та рівня вологості. Навіть під час безперервної роботи (що часто й трапляється) вони ніколи не зможуть видалити вологу з повітря.

Високі рахунки за комунальні послуги

Якщо суми за електроенергію у квитанціях надзвичайно високі, це може бути пов’язано з тим, що кондиціонер занадто слабкий і змушений постійно працювати. Однак можуть бути й інші чинники, наприклад, погана теплоізоляція будинку або несправність обладнання.

Старі вікна, що пропускають повітря, недостатня теплоізоляція стін або горища, а також погано герметизовані двері можуть призвести до того, що гаряче повітря надходитиме в будинок швидше, ніж кондиціонер зможе його охолодити, навіть якщо він правильно підібраний.

У будинку ніколи не досягається потрібна температура

Як уже зазначалося, кондиціонер відповідного розміру здатний охолодити будинок на 7 градусів нижче за зовнішню температуру. Якщо цього не відбувається, то слід звернутися до фахівця.

Нерівномірне охолодження в різних кімнатах

Дей стверджує, що кондиціонери з низькою потужністю часто не здатні ефективно прокачувати повітря по системі повітропроводів у великих або багатозональних будинках, що призводить до недостатнього припливу повітря від повітрозабірників та нерівномірного охолодження. Цей ефект посилюється в будинках з великою площею.

Варто пройтись по кімнатах у будинку та виміряти температуру. Якщо різницю не відчутно, допоможе цифровий термометр. Якщо різниця температур між кімнатами значна, це може бути ознакою недостатньої потужності кондиціонера.

Раніше ми писали про те, як правильно користуватися кондиціонером влітку, щоб не витратити надто багато на комунальні платежі. За словами енергетиків, найголовніше — правильно підібрати температуру.