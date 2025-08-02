Смартфоны не стоят своих денег: эксперты рассказали, какие бренды врут про свои гаджеты

Иногда производители преувеличивают возможности своих гаджетов, искажая информацию, чтобы продажи шли активнее. Среди них Google, Samsung, Apple, Huawei.

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Эксперты пояснили, что техническим характеристикам смартфонов не стоит доверять на 100%. Есть вещи, о которых не говорят правду, приукрашивая возможности устройств, пишет Аndroid Аuthority.

Неверные данные о зуме камеры

Некоторым производителям действительно нельзя доверять, когда они говорят о зуме камеры. Пожалуй, самый вопиющий недавний пример — Pura 80 Ultra от Huawei. Компания заявляет, что у смартфона одна 50-мегапиксельная камера с переключением между 3,7- и 9,4-кратным "оптическим зумом". Однако на деле компания использует 2-кратное кадрирование с 4,7-кратного оптического зума. Тестирование также показало, что можно сделать снимок с полным разрешением 50 МП при 3,7-кратном увеличении, но не при 9,4-кратном.

Google и Samsung также грешат сомнительными заявлениями о зуме. Эти два бренда называют 2-кратный кадр с кропом основных камер "2-кратным оптическим зумом". Говоря "оптическое качество", они хотят заставить людей думать, что это 2-кратный оптический зум или что их 2-кратное кроп-качество так же хорошо, как и камеры с 2-кратным оптическим зумом. Эти 2-кратные снимки выглядят довольно хорошо и сохраняют то же разрешение, что и снимки с 1-кратным оптическим зумом, но они теряют преимущества пиксельного биннинга, такие как снижение шума, повышенная яркость и расширенный динамический диапазон. В любом случае, "оптическое качество" — расплывчатый термин, который на самом деле ничего не значит. "Просто считайте, что "оптическое качество" означает "довольно хорошее", когда вы сталкиваетесь с этим термином", — пишут специалисты.

Смартфон Pura 80 Ultra от Huawei Фото: gizmochina.com

Apple идет еще дальше и описывает свой 2-кратный кроп-зум как "2-кратный оптический вход" и "2-кратный телефото". На деле у iPhone 16 и iPhone 16 Plus нет телефото или перископической камеры. Но Apple, очевидно, хочет, чтобы пользователи думали иначе.

Сравнение защитного стекла с закаленным

Все больше производителей смартфонов создают альтернативы Corning Gorilla Glass. Это непростая задача, поскольку продукция Corning считается лучшим защитным стеклом на рынке. Однако некоторые компании не оправдывают ожиданий, сравнивая свои решения с закаленным стеклом.

Это проблема, поскольку закаленное стекло практически вышло из моды на экранах смартфонов среднего и флагманского класса. Это также самый слабый тип защитного стекла. Это не мешает некоторым брендам заявлять, что их собственные защитные решения в 2, 5 или даже 10 раз прочнее закаленного стекла.

Смартфон Honor Фото: numedia.fr

Более уместным сравнением было бы противопоставить собственное защитное стекло одному из продуктов Corning Gorilla Glass. Это вполне логично, поскольку Gorilla Glass — самое популярное решение и самый очевидный ориентир для потребителей. К чести Honor, компания сообщила, что ее собственное стекло NanoCrystal Shield на керамической основе должно превосходить химически закаленное стекло, такое как Gorilla Glass Victus. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все решения на основе керамического стекла должны быть более долговечными, чем старые продукты Gorilla Glass, такие как Gorilla Glass Victus и 7i.

Продвижение функций задолго до их появления

Еще один теневой маркетинговый ход — продвижение функций задолго до их появления. Пожалуй, самым печально известным примером стал анонс Apple обновленного ИИ-помощника Siri в июне 2024 года. В итоге, выход обновленной версии Siri отложен, и, как сообщается, ее запуск запланирован на 2026 год. Это почти через два года после первоначального анонса.

Голосовой помощник Siri на смартфоне Фото: unsplash.com

Apple не одинока в продвижении функций до их появления. Google тоже виновата в этом, анонсировав функцию Zoom Enhance на презентации серии Pixel 8 в октябре 2023 года. Тогда же Google заявила, что эта функция появится и на Pixel 8 Pro в рамках "будущего" выпуска Pixel Drop. К сожалению, владельцам Pixel 8 Pro пришлось ждать до августа 2024 года и запуска серии Pixel 9, чтобы получить эту функцию. Это слишком долго для функции, которая была одним из главных преимуществ смартфона, резюмировали авторы.

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