Смартфони не варті своїх грошей: експерти розповіли, які бренди брешуть про свої гаджети

Іноді виробники перебільшують можливості своїх гаджетів, спотворюючи інформацію, щоб продажі йшли активніше. Серед них Google, Samsung, Apple, Huawei.

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Експерти пояснили, що технічним характеристикам смартфонів не варто довіряти на 100%. Є речі, про які не кажуть правду, прикрашаючи можливості пристроїв, пише Аndroid Аuthorytу.

Невірні дані про зум камери

Деяким виробникам дійсно не можна довіряти, коли вони говорять про зум камери. Мабуть, найбільш кричущий недавній приклад — Pura 80 Ultra від Huawei. Компанія заявляє, що у смартфона одна 50-мегапіксельна камера з перемиканням між 3,7- і 9,4-кратним "оптичним зумом". Однак на ділі компанія використовує 2-кратне кадрування з 4,7-кратного оптичного зуму. Тестування також показало, що можна зробити знімок з повною роздільною здатністю 50 МП при 3,7-кратному збільшенні, але не при 9,4-кратному.

Google і Samsung також грішать сумнівними заявами про зум. Ці два бренди називають 2-кратний кадр із кропом основних камер "2-кратним оптичним зумом". Говорячи "оптична якість", вони хочуть змусити людей думати, що це 2-кратний оптичний зум або що їхня 2-кратна кроп-якість така ж хороша, як і камери з 2-кратним оптичним зумом. Ці 2-кратні знімки мають доволі гарний вигляд і зберігають таку саму роздільну здатність, як і знімки з 1-кратним оптичним зумом, але вони втрачають переваги піксельного біннінгу, такі як зниження шуму, підвищена яскравість і розширений динамічний діапазон. У будь-якому разі, "оптична якість" — розпливчастий термін, який насправді нічого не означає. "Просто вважайте, що "оптична якість" означає "досить хороша", коли ви стикаєтеся з цим терміном", — пишуть фахівці.

Смартфон Pura 80 Ultra від Huawei Фото: gizmochina.com

Apple йде ще далі й описує свій 2-кратний кроп-зум як "2-кратний оптичний вхід" і "2-кратний телефото". На ділі у iPhone 16 і iPhone 16 Plus немає телефото або перископічної камери. Але Apple, очевидно, хоче, щоб користувачі думали інакше.

Порівняння захисного скла із загартованим

Дедалі більше виробників смартфонів створюють альтернативи Corning Gorilla Glass. Це непросте завдання, оскільки продукція Corning вважається найкращим захисним склом на ринку. Однак деякі компанії не виправдовують очікувань, порівнюючи свої рішення із загартованим склом.

Це проблема, оскільки загартоване скло практично вийшло з моди на екранах смартфонів середнього і флагманського класу. Це також найслабший тип захисного скла. Це не заважає деяким брендам заявляти, що їхні власні захисні рішення в 2, 5 або навіть 10 разів міцніші за загартоване скло.

Смартфон Honor Фото: numedia.fr

Більш доречним порівнянням було б протиставити власне захисне скло одному з продуктів Corning Gorilla Glass. Це цілком логічно, оскільки Gorilla Glass — найпопулярніше рішення і найочевидніший орієнтир для споживачів. До честі Honor, компанія повідомила, що її власне скло NanoCrystal Shield на керамічній основі має перевершувати хімічно загартоване скло, таке як Gorilla Glass Victus. Тож можна з упевненістю сказати, що всі рішення на основі керамічного скла мають бути довговічнішими, ніж старі продукти Gorilla Glass, такі як Gorilla Glass Victus і 7i.

Просування функцій задовго до їхньої появи

Ще один тіньовий маркетинговий хід — просування функцій задовго до їхньої появи. Мабуть, найбільш сумно відомим прикладом став анонс Apple оновленого ШІ-помічника Siri в червні 2024 року. У підсумку, вихід оновленої версії Siri відкладено, і, як повідомляється, її запуск заплановано на 2026 рік. Це майже через два роки після початкового анонсу.

Голосовий помічник Siri на смартфоні Фото: unsplash.com

Apple не самотня в просуванні функцій до їхньої появи. Google теж винна в цьому, анонсувавши функцію Zoom Enhance на презентації серії Pixel 8 у жовтні 2023 року. Тоді ж Google заявила, що ця функція з'явиться і на Pixel 8 Pro в рамках "майбутнього" випуску Pixel Drop. На жаль, власникам Pixel 8 Pro довелося чекати до серпня 2024 року і запуску серії Pixel 9, щоб отримати цю функцію. Це занадто довго для функції, яка була однією з головних переваг смартфона, резюмували автори.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо купили в інтернеті смартфон, а він не працює. Журналістка Мері Блек пошкодувала про той день, коли вирішила купити новий iPhone на eBay. Їй продали вкрадений гаджет, який був заблокований оператором зв'язку. Вона поділилася своїм досвідом.