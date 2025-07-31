Выполняет все работы на земле: в Китае представили трактор Honghu T70 с ИИ-системой (видео)

Китайская компания Shiyan Guoke Honghu Technology выпустила трактор Honghu T70, который сам двигается по полям и выполняет фермерские задачи.

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Трактор с системой искусственного интеллекта выполняет весь цикл фермерских работ без участия человека. Видео новой технологии распространил в соцсети Х журналист Dott. Orikron, специализирующийся на беспилотных технологиях.

Honghu T70 способен в режиме реального времени оценить состояние почвы, у него нет руля и кабины. Трактор оснащен устройствами GPS, датчиками LiDAR и нейросетями.

Благодаря столь большому числу электронных компонентов, он сам анализирует пространство, качество почвы, выбирает семена и определяет глубину вспашки для каждой культуры.

Технология состоит из двухмоторной системы: первый двигатель обеспечивает движение трактора, а второй управляет сельскохозяйственными орудиями — сменными блоками типа культиваторов или косилок.

Honghu T70 работает шесть часов без подзарядки и за 2,5 часа обрабатывает около двух гектаров земли. Уборка урожая происходит с точностью до 2,5 см.

"Умный" трактор работает на полях в провинции Хэбэй и в других регионах. Вскоре он появится на полях всего Китая, отмечают разработчики.

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