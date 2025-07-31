Виконує всі роботи на землі: у Китаї представили трактор Honghu T70 з ШІ-системою (відео)

Китайська компанія Shiyan Guoke Honghu Technology випустила трактор Honghu T70, який сам рухається полями і виконує фермерські завдання.

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Трактор із системою штучного інтелекту виконує весь цикл фермерських робіт без участі людини. Відео нової технології поширив у соцмережі Х журналіст Dott. Orikron, що спеціалізується на безпілотних технологіях.

Honghu T70 здатний у режимі реального часу оцінити стан ґрунту, у нього немає керма і кабіни. Трактор оснащений пристроями GPS, датчиками LiDAR і нейромережами.

Завдяки такій великій кількості електронних компонентів, він сам аналізує простір, якість ґрунту, вибирає насіння і визначає глибину оранки для кожної культури.

Технологія складається з двомоторної системи: перший двигун забезпечує рух трактора, а другий керує сільськогосподарськими знаряддями — змінними блоками на кшталт культиваторів або косарок.

Honghu T70 працює шість годин без підзарядки і за 2,5 години обробляє приблизно два гектари землі. Збирання врожаю відбувається з точністю до 2,5 см.

"Розумний" трактор працює на полях у провінції Хебей та в інших регіонах. Незабаром він з'явиться на полях усього Китаю, зазначають розробники.

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