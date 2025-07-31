Скоро зникнуть: експерти розповіли, які професії не вистоять перед ШІ

Масове впровадження штучного інтелекту вже змінює ринок праці та провокує гарячі дискусії про майбутнє цілих професій.

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З'ясувалося, що професія перекладача — одна з найвразливіших. Про це йдеться на сайті Entrepreneur.

Алгоритми вже зараз успішно справляються із завданнями перекладу, озвучування і розпізнавання десятків мов. Слідом у списку ризикових опинилися історики, адже користувачі активно запитують у чат-ботів інформацію з історичних тем. Також зростає частка завдань, де ШІ програмує команди для верстатів із числовим керуванням — це загрожує робочим місцям спеціалістів із ЧПУ.

До першої десятки професій, які з часом можуть бути повністю автоматизовані, потрапили:

перекладачі;

історики;

працівники сфери обслуговування пасажирів;

торгові представники;

письменники та автори;

оператори кол-центрів;

програмісти ЧПУ;

телефонні оператори;

співробітники турфірм;

диктори та радіоведучі.

При цьому дослідження підкреслює: ШІ здатний замінити не всю професію цілком, а лише окремі її завдання. За словами старшого дослідника Microsoft Кірана Томлінсона, нейромережі ефективні в пошуку інформації, написанні текстів і комунікації, але не можуть повноцінно виконувати весь спектр професійних обов'язків.

На іншому кінці списку — професії, де ШІ майже не застосовується. Це, як правило, фізична робота, що вимагає присутності людини. Серед них — санітари, ливарники, шліфувальники, монтажники мостів і оператори днопоглиблювальних машин. Майже не зачеплені також покрівельники, прибиральники, лісозаготівельники, мотористи і працівники нафтогазової галузі.

Зазначимо, Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.