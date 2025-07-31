Скоро исчезнут: эксперты рассказали, какие профессии не выстоят перед ИИ

Массовое внедрение искусственного интеллекта уже изменяет рынок труда и провоцирует горячие дискуссии о будущем целых профессий.

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Выяснилось, что профессия переводчика — одна из самых уязвимых. Об этом говорится на сайте Entrepreneur.

Алгоритмы уже сейчас успешно справляются с задачами перевода, озвучивания и распознавания десятков языков. Следом в списке рисковых оказались историки, ведь пользователи активно запрашивают у чат-ботов информацию по историческим темам. Также растет доля задач, где ИИ программирует команды для станков с числовым управлением — это угрожает рабочим местам специалистов по ЧПУ.

В первую десятку профессий, которые со временем могут быть полностью автоматизированы, попали:

переводчики;

историки;

работники сферы обслуживания пассажиров;

торговые представители;

писатели и авторы;

операторы кол-центров;

программисты ЧПУ;

телефонные операторы;

сотрудники турфирм;

дикторы и радиоведущие.

При этом исследование подчеркивает: ИИ способен заменить не всю профессию целиком, а лишь отдельные ее задачи. По словам старшего исследователя Microsoft Кирaна Томлинсона, нейросети эффективны в поиске информации, написании текстов и коммуникации, но не могут полноценно выполнять весь спектр профессиональных обязанностей.

На другом конце списка — профессии, где ИИ почти не применяется. Это, как правило, физическая работа, требующая присутствия человека. Среди них — санитары, литейщики, шлифовщики, монтажники мостов и операторы дноуглубительных машин. Почти не затронуты также кровельщики, уборщики, лесозаготовители, мотористы и работники нефтегазовой отрасли.

Отметим,Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.