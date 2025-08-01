Заменит солнечные панели на крышах: башня высотой 30 м снабжает энергией целые города (фото)

Решение проблемы масштабирования солнечных станций найдено. Представьте 30-метровую башню, окруженную полем сверкающих зеркал. Она способна генерировать электроэнергию 24 часа в сутки.

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За последние 20 лет мы наблюдаем рост популярности солнечной энергетики во всем мире. Она стала дешевле, доступнее и все больше присутствует повседневной жизни. Но даже несмотря на этот прогресс, проблема перебоев в электроснабжении продолжает беспокоить инженеров, операторов сетей и правительства, пишет ecoticias.com.

Решение проблемы масштабирования солнечных станций найдено. Представьте себе не панель на крыше, а 30-метровую башню, возвышающуюся над пустыней, окруженную полем сверкающих зеркал. На первый взгляд она похожа на футуристическую скульптуру, а еще способность генерировать электроэнергию 24 часа в сутки.

Мы говорим о конструкции под названием "Солнечный тюльпан", созданной компанией Aora Solar. Вместо того, чтобы полагаться на солнечный свет от фотоэлектрических панелей, Tulip system использует зеркала, которые концентрируют солнечные лучи в определенной точке, нагревая сжатый воздух до температуры более 980 °C. Этот горячий воздух приводит в движение газовую турбину, которая вырабатывает 100 кВт электроэнергии и 170 кВт тепловой энергии.

Башня Tulip для генерирования чистой энергии Фото: Aora Solar

Даже с заходом солнца работа системы не останавливается. Tulip может плавно переключаться на природный газ или биогаз, обеспечивая бесперебойное электроснабжение без шума, воды и перебоев.

Этот проект в США реализуется в кампусе Университета штата Аризона (ASU) в Темпе. План заключается не только в тестировании, но и в исследовании, совершенствовании и расширении. По сути, пилотная установка стала лабораторией для инженеров, студентов и исследователей из различных областей.

Tulip имеет модульную конструкцию, что означает, что несколько башен могут работать одновременно, как ячейки электростанции. Это позволяет применять их в самых разных областях: от небольших проектов, таких как электроснабжение кондоминиума или промышленного парка, до более масштабных решений, способных обеспечить энергией целые сообщества.

Ране мы писали, что необычные солнечные панели лучше работают без солнца. Ученые из Тайваня разрабатывают инновационные солнечные панели на основе перовскита, способные вырабатывать энергию внутри помещений.