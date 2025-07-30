На Тайване создали необычные солнечные панели, которые лучше работают без солнца
Ученые из Тайваня разрабатывают инновационные солнечные панели на основе перовскита, способные вырабатывать энергию внутри помещений.
Технология уже доказала, что может преобразовывать в электричество свет от таких источников, как потолочные люминесцентные лампы. Исследователи из Национального университета Ян Мин Цзяотун опубликовали свое исследование в журнале APL Energy.
При работе в помещении фотоэлектрическим элементам необходимо получать энергию от более слабого света. В этом случае большую роль играет ширина запрещенной зоны — этот показатель определяет, световые волны какой длины может поглощать материал.
По словам ученого Фан-Чун Чена, большинство солнечных панелей используют кремний, но его команда использовала для создания панелей кристаллический материал под названием перовскит. Ширина запрещенной зоны кремния фиксирована, что ограничивает его способность адаптироваться к различным условиям освещения. Структуру перовскита можно менять при производстве, настроив ее таким образом, чтобы элементы генерировали энергию под искусственным освещением, а не под прямыми солнечными лучами.
Для создания этого материала с заданным поглощением энергии исследователи скорректировали химический состав перовскита . Они изменили соотношение галогенид-ионов в смеси, чтобы сформировать материал с широкой запрещенной зоной. Эта версия материала поглощает свет внутри помещений яркостью 2000 люкс с эффективностью 38,7%, тогда как солнечный свет на улице — всего 12,76%. Таким образом элементы работают внутри домов даже лучше, чем снаружи.
Перовскит также позволяет устройствам быть тонкими, гибкими и полупрозрачными. Это открывает возможности для их использования не только на крышах, но и на других поверхностях, таких как окна или корпусы мобильных устройств.
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