На Тайване создали необычные солнечные панели, которые лучше работают без солнца

Ученые из Тайваня разрабатывают инновационные солнечные панели на основе перовскита, способные вырабатывать энергию внутри помещений.

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Технология уже доказала, что может преобразовывать в электричество свет от таких источников, как потолочные люминесцентные лампы. Исследователи из Национального университета Ян Мин Цзяотун опубликовали свое исследование в журнале APL Energy.

При работе в помещении фотоэлектрическим элементам необходимо получать энергию от более слабого света. В этом случае большую роль играет ширина запрещенной зоны — этот показатель определяет, световые волны какой длины может поглощать материал.

По словам ученого Фан-Чун Чена, большинство солнечных панелей используют кремний, но его команда использовала для создания панелей кристаллический материал под названием перовскит. Ширина запрещенной зоны кремния фиксирована, что ограничивает его способность адаптироваться к различным условиям освещения. Структуру перовскита можно менять при производстве, настроив ее таким образом, чтобы элементы генерировали энергию под искусственным освещением, а не под прямыми солнечными лучами.

Для создания этого материала с заданным поглощением энергии исследователи скорректировали химический состав перовскита . Они изменили соотношение галогенид-ионов в смеси, чтобы сформировать материал с широкой запрещенной зоной. Эта версия материала поглощает свет внутри помещений яркостью 2000 люкс с эффективностью 38,7%, тогда как солнечный свет на улице — всего 12,76%. Таким образом элементы работают внутри домов даже лучше, чем снаружи.

Перовскит также позволяет устройствам быть тонкими, гибкими и полупрозрачными. Это открывает возможности для их использования не только на крышах, но и на других поверхностях, таких как окна или корпусы мобильных устройств.

Ранее писали, как солнечные панели впервые обошли ветряные электростанции. Они сгенерировали 11% от общего объема производства электроэнергии в США.

Недавно эксперты рассказали, почему опасно покупать подержанные солнечные панели. Во многих случаях это позволяет сэкономить, но есть много рисков.