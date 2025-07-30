На Тайвані створили незвичайні сонячні панелі, які краще працюють без сонця

Науковці з Тайваню розробляють інноваційні сонячні панелі на основі перовскіту, здатні виробляти енергію всередині приміщень.

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Технологія вже довела, що може перетворювати на електрику світло від таких джерел, як стельові люмінесцентні лампи. Дослідники з Національного університету Ян Мін Цзяотун опублікували своє дослідження в журналі APL Energy.

При роботі в приміщенні фотоелектричним елементам необхідно отримувати енергію від слабшого світла. У цьому випадку велику роль відіграє ширина забороненої зони — цей показник визначає, світлові хвилі якої довжини може поглинати матеріал.

За словами вченого Фан-Чун Чена, більшість сонячних панелей використовують кремній, але його команда використала для створення панелей кристалічний матеріал під назвою перовськіт. Ширина забороненої зони кремнію фіксована, що обмежує його здатність адаптуватися до різних умов освітлення. Структуру перовскіту можна змінювати під час виробництва, налаштувавши її таким чином, щоб елементи генерували енергію під штучним освітленням, а не під прямими сонячними променями.

Для створення цього матеріалу із заданим поглинанням енергії дослідники скоригували хімічний склад перовскіту . Вони змінили співвідношення галогенід-іонів у суміші, щоб сформувати матеріал із широкою забороненою зоною. Ця версія матеріалу поглинає світло всередині приміщень яскравістю 2000 люкс з ефективністю 38,7%, тоді як сонячне світло на вулиці — лише 12,76%. Таким чином елементи працюють всередині будинків навіть краще, ніж зовні.

Перовскіт також дає змогу пристроям бути тонкими, гнучкими і напівпрозорими. Це відкриває можливості для їхнього використання не тільки на дахах, а й на інших поверхнях, як-от вікна або корпуси мобільних пристроїв.

Раніше писали, як сонячні панелі вперше обійшли вітряні електростанції. Вони згенерували 11% від загального обсягу виробництва електроенергії в США.

Нещодавно експерти розповіли, чому небезпечно купувати старі сонячні панелі. У багатьох випадках це дає змогу заощадити, але є багато ризиків.