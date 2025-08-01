Замінить сонячні панелі на дахах: вежа заввишки 30 м забезпечує енергією цілі міста (фото)

Рішення проблеми масштабування сонячних станцій знайдено. Уявіть 30-метрову вежу, оточену полем блискучих дзеркал. Вона здатна генерувати електроенергію 24 години на добу.

Related video

За останні 20 років ми спостерігаємо зростання популярності сонячної енергетики в усьому світі. Вона стала дешевшою, доступнішою і все більше присутня в повсякденному житті. Але навіть незважаючи на цей прогрес, проблема перебоїв в електропостачанні продовжує турбувати інженерів, операторів мереж і уряди, пише ecoticias.com.

Рішення проблеми масштабування сонячних станцій знайдено. Уявіть собі не панель на даху, а 30-метрову вежу, що височіє над пустелею, оточену полем блискучих дзеркал. На перший погляд вона схожа на футуристичну скульптуру, а ще здатність генерувати електроенергію 24 години на добу.

Ми говоримо про конструкцію під назвою "Сонячний тюльпан", створену компанією Aora Solar. Замість того, щоб покладатися на сонячне світло від фотоелектричних панелей, Tulip system використовує дзеркала, які концентрують сонячні промені в певній точці, нагріваючи стиснене повітря до температури понад 980 °C. Це гаряче повітря приводить у рух газову турбіну, яка виробляє 100 кВт електроенергії та 170 кВт теплової енергії.

Вежа Tulip для генерування чистої енергії Фото: Aora Solar

Навіть із заходом сонця робота системи не зупиняється. Tulip може плавно перемикатися на природний газ або біогаз, забезпечуючи безперебійне електропостачання без шуму, води та перебоїв.

Цей проєкт у США реалізується в кампусі Університету штату Аризона (ASU) в Темпі. План полягає не тільки в тестуванні, а й у дослідженні, вдосконаленні та розширенні. По суті, пілотна установка стала лабораторією для інженерів, студентів і дослідників із різних галузей.

Tulip має модульну конструкцію, що означає, що кілька веж можуть працювати одночасно, як комірки електростанції. Це дає змогу застосовувати їх у найрізноманітніших галузях: від невеликих проєктів, як-от електропостачання кондомініуму або промислового парку, до більш масштабних рішень, здатних забезпечити енергією цілі спільноти.

Раніше ми писали, що незвичайні сонячні панелі краще працюють без сонця. Вчені з Тайваню розробляють інноваційні сонячні панелі на основі перовскіту, здатні виробляти енергію всередині приміщень.