Параболические панели генерируют "энергию 2000 солнц": как работает система HCPVT (фото)

Система высококонцентрированной фотоэлектрической тепловой энергии (HCPVT) от IBM и Airlight Energy способна вырабатывать энергию, обеспечивая 20 кВт тепловой энергии и 12 кВт электроэнергии.

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Группа швейцарских институтов, включая исследовательский центр IBM, разработала высокоэффективную и недорогую фотоэлектрическую систему, способную концентрировать "энергию 2000 солнц", пишет ecoticias.com.

Параболические панели HCPVT имеют 10 м в высоту, и все панели обращены прямо к солнцу. Для их изготовления было использовано 40 кв. м зеркальной пластиковой пленки, которая отражает солнечный свет от охлажденных фотоэлектрических элементов.

Каждый элемент, от которого отражается солнечный свет, имеет площадь всего 1 кв. см, генерируя около 57 Вт электроэнергии в пиковых условиях. В совокупности весь массив может генерировать 12 кВт электроэнергии и 20 кВт тепловой энергии, обеспечивая общую выходную мощность 32 кВт.

Система HCPVT использует 36 эллиптических зеркал для фокусировки солнечного света. Кроме выработки электроэнергии и тепла, она может использоваться для нагрева воды, кондиционирования воздуха, получения пресной воды путем дистилляции.

HCPVT оснащена системой охлаждения, которая, по принципу работы схожа с человеческим телом, и подает воду на солнечные элементы. Панели были разработаны специально для обеспечения автономной энергии в отдаленные населенные пункты.

Параболическая солнечная панель Фото: Airlight Energy/dsolar

Система гарантирует, что любое отходящее тепло, получаемое от солнечных концентраторов, может быть использовано для опреснения воды. Используя энергию солнца, HCPVT может производить около 40 л чистой воды на квадратный метр. Таким образом, одна солнечная установка может обеспечить водой целый город.

Срок службы системы составляет около 60 лет при условии регулярного технического обслуживания и ремонта.

В IBM заявляют, что стоимость системы может составить всего 250 долларов за квадратный метр, или менее 10 центов за киловатт-час. Прототип проходит испытания в исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, и, как сообщает New Atlas, в будущем планируется установка более крупных систем в удаленных местах.

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