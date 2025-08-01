Параболічні панелі генерують "енергію 2000 сонць": як працює система HCPVT (фото)

Система висококонцентрованої фотоелектричної теплової енергії (HCPVT) від IBM і Airlight Energy здатна виробляти енергію, забезпечуючи 20 кВт теплової енергії та 12 кВт електроенергії.

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Група швейцарських інститутів, включно з дослідницьким центром IBM, розробила високоефективну і недорогу фотоелектричну систему, здатну концентрувати "енергію 2000 сонць", пише ecoticias.com.

Параболічні панелі HCPVT мають 10 м заввишки, і всі панелі звернені прямо до сонця. Для їх виготовлення було використано 40 кв. м дзеркальної пластикової плівки, яка відбиває сонячне світло від охолоджених фотоелектричних елементів.

Кожен елемент, від якого відбивається сонячне світло, має площу всього 1 кв. см, генеруючи близько 57 Вт електроенергії в пікових умовах. У сукупності весь масив може генерувати 12 кВт електроенергії і 20 кВт теплової енергії, забезпечуючи загальну вихідну потужність 32 кВт.

Система HCPVT використовує 36 еліптичних дзеркал для фокусування сонячного світла. Крім вироблення електроенергії та тепла, вона може використовуватися для нагріву води, кондиціонування повітря, отримання прісної води шляхом дистиляції.

HCPVT оснащена системою охолодження, яка за принципом роботи схожа з людським тілом, і подає воду на сонячні елементи. Панелі були розроблені спеціально для забезпечення автономною енергією у віддалені населені пункти.

Параболічна сонячна панель Фото: Airlight Energy/dsolar

Система гарантує, що будь-яке відхідне тепло, одержуване від сонячних концентраторів, може бути використано для опріснення води. Використовуючи енергію сонця, HCPVT може виробляти близько 40 л чистої води на квадратний метр. Таким чином, одна сонячна установка може забезпечити водою ціле місто.

Термін служби системи становить близько 60 років за умови регулярного технічного обслуговування і ремонту.

В IBM заявляють, що вартість системи може становити всього 250 доларів за квадратний метр, або менше 10 центів за кіловат-годину. Прототип проходить випробування в дослідницькій лабораторії IBM у Цюріху, і, як повідомляє New Atlas, у майбутньому планують встановити більші системи у віддалених місцях.

Раніше ми писали про те, що вежа заввишки 30 м забезпечує енергією цілі міста. Рішення проблеми масштабування сонячних станцій знайдено. Уявіть 30-метрову вежу, оточену полем блискучих дзеркал. Вона здатна генерувати електроенергію 24 години на добу.