Смартфоны Samsung Galaxy S26 Pro и Edge получат солидный апгрейд аккумуляторов: с какой целью

Samsung еще более чем через полгода представит линейку Galaxy S26. Но слухи о флагманском семействе 2026 года уже набирают обороты и проливает свет на предполагаемую емкость аккумуляторов смартфонов.

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Источник GalaxyClub утверждает, что Galaxy S26 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4175 мАч. Samsung, вероятно, будет рекламировать его как аккумулятор емкостью 4300 мАч — такой же, как у Galaxy Z Flip 7, пишет androidpolice.com.

Судя по емкости аккумулятора и наименованию, ясно, что S26 Pro будет похож на iPhone 16 Pro и Google Pixel 9 Pro — компактные флагманы. Ожидается, что телефон будет оснащен дисплеем размером около 6,4 дюйма или меньше.

Для сравнения, iPhone 16 Pro оснащен 6,3-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 3582 мАч, в то время как Pixel 9 Pro с таким же размером дисплея оснащен значительно более мощным аккумулятором на 4700 мАч. Даже базовый Galaxy S25 с 6,3-дюймовым дисплеем оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Таким образом, S26 Pro должен быть примерно такого же размера, как S25, или чуть больше, что позволит Samsung установить аккумулятор на 300 мАч больше.

Что касается S26 Edge, в отчете утверждается, что Samsung оснастит его аккумулятором емкостью 4078 мАч, но будет позиционироваться как емкость 4200 мАч. Если это правда, это увеличит емкость на 300 мАч по сравнению с аккумулятором S25 Edge емкостью 3900 мАч. Это должно привести к заметному увеличению времени автономной работы, хотя, вероятно, телефону все равно будет сложно продержаться целый день без подзарядки, если Samsung не оптимизирует другие аспекты энергоэффективности, говорится в материале.

Предполагаемая емкость аккумулятора Galaxy S26 Ultra уже составит, скорее всего, все те же 5000 мАч, что и несколько последних флагманов Samsung Ultra. Кроме того, смартфон, как сообщается, будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт, что сделает его одним из самых быстро заряжаемых устройств Galaxy после выхода в следующем году.

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