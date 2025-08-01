Смартфони Samsung Galaxy S26 Pro і Edge отримають солідний апгрейд акумуляторів: з якою метою

Samsung ще більш ніж через півроку представить лінійку Galaxy S26. Але чутки про флагманське сімейство 2026 року вже набирають обертів і проливають світло на передбачувану ємність акумуляторів смартфонів.

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Джерело GalaxyClub стверджує, що Galaxy S26 Pro буде оснащений акумулятором ємністю 4175 мАг. Samsung, ймовірно, рекламуватиме його як акумулятор ємністю 4300 мАг — такий самий, як у Galaxy Z Flip 7, пише androidpolice.com.

Судячи з ємності акумулятора і найменування, зрозуміло, що S26 Pro буде схожий на iPhone 16 Pro і Google Pixel 9 Pro — компактні флагмани. Очікується, що телефон буде оснащений дисплеєм розміром близько 6,4 дюйма або менше.

Для порівняння, iPhone 16 Pro оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм та акумулятором ємністю 3582 мАг, у той час як Pixel 9 Pro з таким самим розміром дисплея оснащений значно потужнішим акумулятором на 4700 мАг. Навіть базовий Galaxy S25 з 6,3-дюймовим дисплеєм оснащений акумулятором ємністю 4000 мАг. Таким чином, S26 Pro має бути приблизно такого ж розміру, як S25, або трохи більшим, що дасть змогу Samsung встановити акумулятор на 300 мАг більший.

Що стосується S26 Edge, у звіті стверджується, що Samsung оснастить його акумулятором ємністю 4078 мАг, але буде позиціонуватися як ємність 4200 мАг. Якщо це правда, це збільшить ємність на 300 мАг порівняно з акумулятором S25 Edge ємністю 3900 мАг. Це має призвести до помітного збільшення часу автономної роботи, хоча, ймовірно, телефону все одно буде складно протриматися цілий день без підзарядки, якщо Samsung не оптимізує інші аспекти енергоефективності, йдеться в матеріалі.

Передбачувана ємність акумулятора Galaxy S26 Ultra вже становитиме, найімовірніше, все ті ж 5000 мАг, що і кілька останніх флагманів Samsung Ultra. Крім того, смартфон, як повідомляється, буде підтримувати швидку дротову зарядку потужністю 60 Вт, що зробить його одним із пристроїв Galaxy, які найшвидше заряджатимуться, після виходу в наступному році.

Раніше ми писали, що журналістка купила смартфон онлайн і тут же про це пошкодувала. Журналістка Мері Блек пошкодувала про той день, коли вирішила купити новий iPhone на eBay. Їй продали вкрадений гаджет, який був заблокований оператором зв'язку. Вона поділилася своїм досвідом.