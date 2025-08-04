Станет более простой версией ChatGPT: Apple начала создание собственного чатбота, — Bloomberg

Компания Apple начинает работу над созданием собственного чатбота на подобии ChatGPT, который должен стать более простой альтернативой для пользователей. Новый инструмент Apple могут разработать как отдельное приложение.

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В 2025 году Apple сформировала внутреннюю команду, получившую название "Ответы, знания и информация" или AKI. Эта группа исследует ряд собственных сервисов на базе искусственного интеллекта, чтобы создать новый продукт, подобный популярному ChatGPT. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Сейчас команда AKI создает продукт под названием "система ответов", которая должна обладать способностью сканировать веб-страницы, чтобы отвечать на вопросы общего характера. Также разработчики исследуют отдельное приложение и новую серверную инфраструктуру, призванную обеспечить возможности поиска в будущих версиях приложений Siri, Spotlight и Safari.

Также Apple начала размещение вакансий для этой команды. В некоторых из них конкретно указано о том, что необходим опыт работы с поисковыми алгоритмами и разработкой поисковых систем.

"Наша работа способствует интуитивно понятному информационному опыту в некоторых самых известных продуктах Apple, включая Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup и другие. Присоединяйтесь к нам в формировании будущего того, как мир взаимодействует с информацией!", — говорится в одной из них.

Такие действия могут свидетельствовать о том, что Apple меняет стратегию, поскольку в 2024 году, когда компания представила свою платформу искусственного интеллекта, то дала понять пользователям: собственного чатбота Apple создавать не будет. Также руководство компании отвергало заявления о том, что Apple отстает в сфере искусственного интеллекта.

Однако Apple столкнулась с реальностью, поскольку ChatGPT имеет бешеную популярность в мире, в то время как Apple Intelligence пока не предлагает возможностей поиска.

До готового чатбота Apple на подобии ChatGPT пока далеко, пишут в Bloomberg. Однако направление развития компании четкое и свидетельствует о поиске упрощенного продукта.

Напомним, 30 июля в Tom's Guide сообщили, что новая версия ChatGPT оказалась настолько мощной, что вызвала страх у генерального директора компании.

Также медиа The Independent информировало 29 июля, что ChatGPT научился проходить проверку на человечность.