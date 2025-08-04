Стане простішою версією ChatGPT: Apple почала створення власного чатбота, — Bloomberg

Компанія Apple розпочинає роботу над створенням власного чатбота на подобі ChatGPT, що має стати простішою альтернативою для користувачів. Новий інструмент Apple можуть розробити як окремий застосунок.

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У 2025 році Apple сформувала внутрішню команду, що отримала назву "Відповіді, знання та інформація" або AKI. Ця група досліджує низку власних сервісів на базі штучного інтелекту, аби створити новий продукт, подібний до популярного ChatGPT. Про це повідомило видання Bloomberg.

Наразі команда AKI створює продукт під назвою "система відповідей", яка повинна мати здатність сканувати вебсторінки, аби відповідати на запитання загального характеру. Також розробники досліджують окремий додаток та нову серверну інфраструктуру, покликану забезпечити можливості пошуку у майбутніх версіях застосунків Siri, Spotlight та Safari.

Також Apple почала розміщення вакансій для цієї команди. У деяких з них конкретно вказано про те, що необхідний досвід роботи з пошуковими алгоритмами та розробленням пошукових систем.

"Наша робота сприяє інтуїтивно зрозумілому інформаційному досвіду в деяких найвідоміших продуктах Apple, включаючи Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup та інші. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього того, як світ взаємодіє з інформацією!", — йдеться в одній із них.

Такі дії можуть свідчити про те, що Apple змінює стратегію, оскільки у 2024 році, коли компанія представила свою платформу штучного інтелекту, то дала зрозуміти користувачам: власного чатбота Apple створювати не буде. Також керівництво компанії відкидало заяви про те, що Apple відстає у сфері штучного інтелекту.

Однак Apple зіткнулася з реальністю, оскільки ChatGPT має шалену популярність у світі, у той час як Apple Intelligence наразі не пропонує можливостей пошуку.

До готового чатбота Apple на подобі ChatGPT наразі далеко, пишуть у Bloomberg. Однак напрямок розвитку компанії чіткий і свідчить про пошук спрощеного продукту.

Нагадаємо, 30 липня у Tom's Guide повідомили, що нова версія ChatGPT виявилася настільки потужною, що викликала страх у генерального директора компанії.

Також медіа The Independent інформувало 29 липня, що ChatGPT навчився проходити перевірку на людяність.