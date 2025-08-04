Назван самый лучший смартфон лета 2025: обошел даже Xiaomi и OnePlus (фото)

Китайский бенчмарк AnTuTu представил список производительности Android-смартфонов за июль 2025 года.

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Поскольку выпуск флагманских процессоров Qualcomm и MediaTek следующего поколения состоится в сентябре, рейтинги производительности за июль оказались относительно спокойными, без существенных изменений, пишет AnTuTu.

Данные рейтинга получены исключительно из Китая в период с 1 по 31 июля 2025 года.

Рейтинг смартфонов-флагманов

Первое место среди флагманов получил смартфон Red Magic 10S Pro+ от ZTE. Его средний балл достиг показателя 2943537, а все благодаря чипсету Snapdragon 8 Extreme Edition, имеющему высокую частоту ядра Super Core — до 4,47 ГГц, тактовую частоту графического процессора 1,2 ГГц. Red Magic 10S Pro+ обеспечил впечатляющую производительность, демонстрируя потенциал этого процессора.

Смартфон Red Magic 10S Pro+ Фото: vopmart.com

Второе место за vivo X200 Ultra с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition. Средний балл, который он набрал, составил 2893125. Vivo X200 Ultra — один из самых ожидаемых флагманов топового уровня, и его ключевая особенность — камера. Три объектива с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм, а также два объектива ISZ с фокусными расстояниями 28 мм и 70 мм идеально покрывают средние и ближние фокусные расстояния, которые обычно используются пользователями смартфонов. Телефото — тоже сильная сторона vivo. Хотя vivo X200 Ultra и ориентирован на фотосъемку, он также обладает отличной производительностью. В частности, игровой процесс невероятно плавный, в отличие от Ultra, пишут тестировщики.

Смартфон vivo X200 Ultra Фото: Vivo

Третье место: iQOO Neo10 Pro+. Смартфон получил процессор Snapdragon 865 Ultra Ultra и средний балл 2889141. iQOO Neo10 Pro+ — это новейшая модель в серии iQOO Neo. Он, по словам авторов материала, обеспечил отличную производительность, а также высокое качество изображения и порадовал внешним видом.

Смартфон iQOO Neo10 Pro+ Фото: mobiledokan.com

Четвертое место оказалось за флагманом vivo X200S, пятое — за Honor GT Pro, шестое — OnePlus Ace 5 Pro, седьмое получил OnePlus 13, восьмое — iQOO 13, девятое — Redmi K80, десятое — Oppo Find X8 Ultra.

Рейтинг субфлагманских моделей

Рейтинг производительности субфлагманских Android-смартфонов в июле практически не изменился по сравнению с июнем: первые три позиции заняли iQOO Z10 Turbo, Realme Neo7 SE и Redmi Turbo 4. Среди текущих субфлагманских Android-смартфонов серия Dimensity 8400 занимает значительное преимущество, отметили эксперты.

Первое место: iQOO Z10 Turbo

Процессор: Dimensity 8400 Full-Power Edition

Средний балл: 1739 524

Второе место: Realme Neo7 SE

Процессор: Dimensity 8400-Max

Средний балл: 1708 892

Третье место: Redmi Turbo 4

Процессор: Dimensity 8400-Ultra

Средний балл: 1662 537

Ранее мы писали, какие бренды врут про свои смартфоны и почему. Иногда производители преувеличивают возможности своих гаджетов, искажая информацию, чтобы продажи шли активнее. Среди них Google, Samsung, Apple, Huawei.