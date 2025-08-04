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Діджитал

Названо найкращий смартфон літа 2025: обійшов навіть Xiaomi та OnePlus (фото)

смартфон Red Magic 10S Pro+ у руці
Смартфон Red Magic 10S 10S Pro+ визнано найпродуктивнішим | Фото: gsmarena.com

Китайський бенчмарк AnTuTu представив список продуктивності Android-смартфонів за липень 2025 року.

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Оскільки випуск флагманських процесорів Qualcomm і MediaTek наступного покоління відбудеться у вересні, рейтинги продуктивності за липень виявилися відносно спокійними, без істотних змін, пише AnTuTu.

Дані рейтингу отримано виключно з Китаю в період з 1 по 31 липня 2025 року.

Рейтинг смартфонів-флагманів

Перше місце серед флагманів отримав смартфон Red Magic 10S Pro+ від ZTE. Його середній бал сягнув показника 2943537, а все завдяки чипсету Snapdragon 8 Extreme Edition, що має високу частоту ядра Super Core — до 4,47 ГГц, тактову частоту графічного процесора 1,2 ГГц. Red Magic 10S Pro+ забезпечив вражаючу продуктивність, демонструючи потенціал цього процесора.

смартфон Red Magic 10S Pro+ Red Magic 10S Pro+
Смартфон Red Magic 10S Pro+ Red Magic 10S Pro+
Фото: vopmart.com

Друге місце за vivo X200 Ultra з процесором Snapdragon 8 Extreme Edition. Середній бал, який він набрав, склав 2893125. Vivo X200 Ultra — один із найочікуваніших флагманів топового рівня, і його ключова особливість — камера. Три об'єктиви з фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм, а також два об'єктиви ISZ з фокусними відстанями 28 мм і 70 мм ідеально покривають середні та ближні фокусні відстані, які зазвичай використовуються користувачами смартфонів. Телефото — теж сильна сторона vivo. Хоча vivo X200 Ultra і орієнтований на фотозйомку, він також має відмінну продуктивність. Зокрема, ігровий процес неймовірно плавний, на відміну від Ultra, пишуть тестувальники.

Смартфон vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra
Смартфон vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra
Фото: Vivo

Третє місце: iQOO Neo10 Pro+. Смартфон отримав процесор Snapdragon 865 Ultra Ultra і середній бал 2889141. iQOO Neo10 Pro+ — це новітня модель у серії iQOO Neo. Він, за словами авторів матеріалу, забезпечив відмінну продуктивність, а також високу якість зображення і порадував зовнішнім виглядом.

Смартфон iQOO Neo10 Pro+
Смартфон iQOO Neo10 Pro+
Фото: mobiledokan.com

Четверте місце опинилося за флагманом vivo X200S, п'яте — за Honor GT Pro, шосте — OnePlus Ace 5 Pro, сьоме отримав OnePlus 13, восьме — iQOO 13, дев'яте — Redmi K80, десяте — Oppo Find X8 Ultra.

Рейтинг субфлагманських моделей

Рейтинг продуктивності субфлагманських Android-смартфонів у липні практично не змінився порівняно з червнем: перші три позиції посіли iQOO Z10 Turbo, Realme Neo7 SE і Redmi Turbo 4. Серед поточних субфлагманських Android-смартфонів серія Dimensity 8400 займає значну перевагу, зазначили експерти.

Перше місце: iQOO Z10 Turbo

  • Процесор: Dimensity 8400 Full-Power Edition
  • Середній бал: 1739 524

Друге місце: Realme Neo7 SE

  • Процесор: Dimensity 8400-Max
  • Середній бал: 1708 892

Третє місце: Redmi Turbo 4

  • Процесор: Dimensity 8400-Ultra
  • Середній бал: 1662 537

Раніше ми писали, які бренди брешуть про свої смартфони і чому. Іноді виробники перебільшують можливості своїх гаджетів, спотворюючи інформацію, щоб продажі йшли активніше. Серед них Google, Samsung, Apple, Huawei.