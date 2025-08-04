Названо найкращий смартфон літа 2025: обійшов навіть Xiaomi та OnePlus (фото)

Китайський бенчмарк AnTuTu представив список продуктивності Android-смартфонів за липень 2025 року.

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Оскільки випуск флагманських процесорів Qualcomm і MediaTek наступного покоління відбудеться у вересні, рейтинги продуктивності за липень виявилися відносно спокійними, без істотних змін, пише AnTuTu.

Дані рейтингу отримано виключно з Китаю в період з 1 по 31 липня 2025 року.

Рейтинг смартфонів-флагманів

Перше місце серед флагманів отримав смартфон Red Magic 10S Pro+ від ZTE. Його середній бал сягнув показника 2943537, а все завдяки чипсету Snapdragon 8 Extreme Edition, що має високу частоту ядра Super Core — до 4,47 ГГц, тактову частоту графічного процесора 1,2 ГГц. Red Magic 10S Pro+ забезпечив вражаючу продуктивність, демонструючи потенціал цього процесора.

Смартфон Red Magic 10S Pro+ Red Magic 10S Pro+ Фото: vopmart.com

Друге місце за vivo X200 Ultra з процесором Snapdragon 8 Extreme Edition. Середній бал, який він набрав, склав 2893125. Vivo X200 Ultra — один із найочікуваніших флагманів топового рівня, і його ключова особливість — камера. Три об'єктиви з фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм, а також два об'єктиви ISZ з фокусними відстанями 28 мм і 70 мм ідеально покривають середні та ближні фокусні відстані, які зазвичай використовуються користувачами смартфонів. Телефото — теж сильна сторона vivo. Хоча vivo X200 Ultra і орієнтований на фотозйомку, він також має відмінну продуктивність. Зокрема, ігровий процес неймовірно плавний, на відміну від Ultra, пишуть тестувальники.

Смартфон vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra Фото: Vivo

Третє місце: iQOO Neo10 Pro+. Смартфон отримав процесор Snapdragon 865 Ultra Ultra і середній бал 2889141. iQOO Neo10 Pro+ — це новітня модель у серії iQOO Neo. Він, за словами авторів матеріалу, забезпечив відмінну продуктивність, а також високу якість зображення і порадував зовнішнім виглядом.

Смартфон iQOO Neo10 Pro+ Фото: mobiledokan.com

Четверте місце опинилося за флагманом vivo X200S, п'яте — за Honor GT Pro, шосте — OnePlus Ace 5 Pro, сьоме отримав OnePlus 13, восьме — iQOO 13, дев'яте — Redmi K80, десяте — Oppo Find X8 Ultra.

Рейтинг субфлагманських моделей

Рейтинг продуктивності субфлагманських Android-смартфонів у липні практично не змінився порівняно з червнем: перші три позиції посіли iQOO Z10 Turbo, Realme Neo7 SE і Redmi Turbo 4. Серед поточних субфлагманських Android-смартфонів серія Dimensity 8400 займає значну перевагу, зазначили експерти.

Перше місце: iQOO Z10 Turbo

Процесор: Dimensity 8400 Full-Power Edition

Середній бал: 1739 524

Друге місце: Realme Neo7 SE

Процесор: Dimensity 8400-Max

Середній бал: 1708 892

Третє місце: Redmi Turbo 4

Процесор: Dimensity 8400-Ultra

Середній бал: 1662 537

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