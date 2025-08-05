Лучшие телевизоры дешевле $500: какую выбрать модель от Samsung, Panasonic, TCL и Roku (видео)

Не всем людям нужны новые функции и высокие характеристики, которыми обладают дорогие телевизоры, ведь есть дешевые модели стоимостью до 500 долларов, которые отлично справляются с большинством задач.

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Пять устройств от Samsung, Panasonic, TCL и Roku — не самые мощные, но гораздо лучше других конкурентов в этой категории. Об их преимуществах рассказал эксперт по телевизорам из издания Tom's Guide Майкл Дежарден.

Samsung Q7F QLED

Журналисты еще испытывают модель, поэтому не спешат давать оценку производительности модели, но автор уже его рекомендует тем, у кого бюджет на телевизор ограничен 500 долларами. Q7F — это телевизор Samsung с технологией квантовых точек, который должен удовлетворить потребности тех, кто особенно ценит эстетику Samsung.

У Samsung Q7F нет функции локального затемнения или мини-светодиодов, поэтому, если в запасе есть немного больше денег, эксперт рекомендует выбрать Panasonic W95A или TCL QM6K, поскольку их технологии отображения лучше. Кроме того, ни один телевизор Samsung не поддерживает Dolby Vision. В Украине продается от 16 800 грн.

Panasonic W95A Mini-LED TV

Panasonic W95A произвел впечатление, когда дебютировал в прошлом году по цене 1299 долларов. Теперь же, благодаря скидкам и распродажам, его можно найти в США по цене меньше 500 долларов. В Украине он стоит около 70 000 грн, возможно, потребуется еще пару лет, чтобы стоимость значительно снизилась.

W95A обеспечивает исключительную яркость, что крайне важно при просмотре фильмов или сериалов днем, а также превосходно управляет подсветкой. По этим двум показателям он значительно превосходят все остальные телевизоры в этом рейтинге.

Модель использует операционную систему Amazon Fire TV для всех встроенных функций потокового вещания. Интерфейс у нее довольно сложный, а навигация порой работает с ощутимой задержкой. С этим придется мириться, чтобы получить другие преимущества.

TCL QM6K Mini-LED

TCL QM6K — еще один телевизор Mini-LED, который сейчас продается по цене чуть ниже 500 долларов в США, хотя найти его в Украине будет сложно. Главные преимущество заключается в том, что модель достаточно яркая для обычной гостиной, и имеет встроенную систему Google TV.

Для большинства покупателей в этом ценовом диапазоне Google TV — отличный программный пакет, который стоит иметь под рукой. Он прост в использовании и предлагает поддержку приложений высочайшего уровня. Если наличие Fire TV смущается в случае Panasonic W95A, то 55-дюймовый QM6K может стать лучшим выбором.

Roku Plus Series QLED

Телевизоры Roku, как правило, предназначены для покупателей, которым нужен надежный и простой в использовании смарт-телевизор, и 65-дюймовая серия Roku Plus вполне соответствует этим требованиям. У Roku большой выбор приложений, в интерфейсе минимум рекламы, а управление простое и понятное.

С точки зрения производительности этот телевизор не так впечатляет, как два предыдущих, но зато обладает технологией квантовых точек, которая обеспечивает отличную передачу цвета за свои деньги. Проблема в том, что его нельзя купить в Украине, нужно заказывать из США или Европы, но даже на этом можно сэкономить, если найти предложение с хорошей скидкой и достаточно выгодными условиями доставки.

TCL QM5K Mini-LED

Если 55-дюймовый TCL QM6K слишком мал, то можно приобрести более простой телевизор TCL QM5K с диагональю 65 дюймов. Он пока не прошел тестирование в лаборатории издания, но характеристики и место в линейке 2025 года интригуют.

Как и QM6K, QM5K поставляется с Google TV. Он также оснащен подсветкой Mini-LED (хотя, возможно, не так эффективен, как более дорогой QM6K). Тем не менее это 65-дюймовый телевизор менее чем за 500 долларов, так что на него стоит обратить внимание. В Украине он может появиться позже.

Ранее эксперты назвали три лучших телевизора Mini LED. В список попали модели от TCL, LG и Amazon.