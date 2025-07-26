Топ-3 телевизора с большим экраном для домашнего кинотеатра: что рекомендуют эксперты (фото)

В рейтинг вошли: качественная ТВ-панель Samsung 85QN900F, недорогой 85-дюймовый телевизор Hisense 85U6N и премиальный LG OLED 83G5.

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Эксперты techradar.com протестировали телевизоры с диагональю экрана 85 дюймов и назвали самые примечательные модели, доступные сегодня на рынке.

Samsung 85QN900F. Лучший телевизор во всех отношениях

Samsung QN900F — один из двух 8K-телевизоров Samsung, представленных в 2025 году. Хотя 8K-контент все еще недоступен, модель демонстрирует потрясающие возможности масштабирования изображения, которые привлекут внимание даже противников 8K-телевизоров.

Прежде всего, качество изображения у ТВ-панели превосходное. Помимо масштабирования, она обладает впечатляющей яркостью, яркими цветами и высокой контрастностью. Эффективное управление подсветкой обеспечивает минимальное размытие даже на ярких сценах, а черный цвет глубокий и напоминает OLED-дисплей.

Телевизор Samsung 85QN900F Фото: Samsung

QN900F отлично подходит для игр благодаря четырем портам HDMI 2.1 с поддержкой 4K 165 Гц, VRR, HGiG, HDR10+ и ALLM. Сверхнизкая задержка ввода в 10 мс обеспечивает высокую производительность, а Samsung Gaming Hub — это портал для облачных игровых приложений, включая Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now и другие.

Хотя данный телевизор стоит дорого, он предлагает также впечатляющий встроенный звук. А поддержка 8K означает, что это вариант на будущее. Если вы ищете большой 85-дюймовый телевизор, который удовлетворит все ваши потребности, QN900F — отличный вариант.

Характеристики:

Размер экрана: 85 дюймов

Разрешение: 8K

Тип панели: Neo QLED

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HLG, HDR10+

Hisense 85U6N. Лучший недорогой 85-дюймовый телевизор

Hisense U6N доказывает, что mini-LED не обязательно должны быть дорогими, предлагая востребованные технологии на большом 85-дюймовом экране по доступной цене. Он обеспечивает очень хорошее качество изображения, достойный набор игровых функций и платформу Google TV Smart TV.

В целом, изображение у U6N довольно хорошее, с точной детализацией и текстурами, насыщенными цветами и отличным контрастом. В тестах его пиковая яркость в 651 нит была низкой для телевизора mini-LED, но полноэкранная яркость, которую измерили на уровне 580 нит, была лучше, чем у большинства OLED-телевизоров, таких как LG C4, который показал 188 нит. Это делает телевизор отличным и недорогим вариантом для дневного просмотра спортивных и других телепередач. Модель страдает от размытия подсветки, ее обработка движения нестабильна, а уровни черного не самые лучшие, но сложно разочароваться в качестве изображения U6N за его цену.

Телевизор Hisense 85U6N Фото: Hisense

Хотя U6N и не хватает некоторых важных функций, которые присущи лучшим игровым телевизорам, таких как несколько портов HDMI 2.1 и поддержка 4K 120 Гц, он предлагает игры Dolby Vision, VRR и ALLM, а также обеспечивает впечатляющую задержку ввода 13,2 мс. В обзоре тестировщики отметили, что играть на U6N увлекательно, поэтому для тех, кто ищет недорогой телевизор с большим экраном, U6N — более чем достойный вариант.

За такую низкую цену приходится жертвовать: средним качеством звука, а также упомянутыми выше ограничениями изображения и игр. Но если у вас есть возможность приобрести 85-дюймовую модель менее чем за 1000 долларов, U6N станет отличным выбором.

Характеристики:

Размер экрана: 50 (только Великобритания), 55, 65, 75 и 85 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: QLED с mini-LED

Smart TV: Google TV

HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

LG OLED 83G5. Лучший телевизор с точки зрения дизайна

LG G5 превосходит своего предшественника LG G4 по производительности, качеству изображения и функционалу, обеспечивая более высокую яркость, улучшенную контрастность и новые функции на базе искусственного интеллекта.

Невероятно тонкий флагманский OLED-телевизор LG отличается премиальным дизайном для тех, кто ищет визуально привлекательное устройство. Крепление G5 на стену стало еще проще благодаря входящему в комплект тонкому настенному креплению, а его невероятно тонкая рамка делает телевизор похожим на фоторамку.

Телевизор LG OLED 83G5 Фото: LG

Качество изображения превосходное. Благодаря новой OLED-панели Primary Tandem RGB (четырехслойной, как ее еще называют) G5 обеспечивает невероятный уровень как пиковой, так и полноэкранной яркости, насыщенные цвета, насыщенную контрастность и реалистичные текстуры.

G5 имеет четыре порта HDMI 2.1, которые обеспечивают разрешение 4K 165 Гц, VRR (с поддержкой AMD FreeSync и Nvidia G-Sync), поддержку Dolby Vision в играх и HGiG. Режим Boost Mode предлагает сверхнизкую задержку ввода 9,1 мс. Меню Game Optimizer дополняют игровые возможности G5.

Хотя G5 мог бы выиграть от встроенного звука, соответствующего качеству изображения, во всех остальных отношениях это превосходный телевизор.

Характеристики:

Размер экрана: 48 (только для Великобритании), 55, 65, 77, 83 и 97 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

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