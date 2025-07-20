Лучше отключите ее: на популярных телевизорах обнаружена весьма опасная функция
Большинство современных телевизоров используют систему автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты советуют ее отключить, и на это есть важные причины.
По сути ACR – это технология мониторинга рекламы, которая собирает информацию обо всём, что вы смотрите, и передаёт её в централизованную базу данных, поясняет zdnet.com. Производители затем используют эти данные для определения ваших предпочтений, чтобы показывать высокотаргетированную рекламу. Как будто каждый раз, включая телевизор, вы позволяете находиться рядом незнакомцу-невидимке, отмечает издание.
Чтобы понять, как работает ACR, представьте себе сервис наподобие Shazam, работающий в фоновом режиме, пока включен ваш телевизор. Он распознает контент, отображаемый на экране, включая программы с кабельных приставок, стриминговых сервисов и игровых консолей. ACR непрерывно делает снимки экрана и сопоставляет их с обширной базой данных медиаконтента и рекламы. Технология может захватывать и распознавать до 7200 изображений в час (примерно два изображения в секунду).
Таким образом маркетологи и производители контента получают ценные аналитические данные, позволяющие выявлять связи между личной информацией зрителей и предпочитаемым ими контентом. Причем под «личной информацией» могут подразумеваться адреса электронной почты, IP-адреса и даже ваш фактический адрес проживания. Представьте, что может быть, если эта информация попадет в руки злоумышленников.
Функцию ACR можно отключить на любом телевизоре, но для разных моделей алгоритм действий будет отличаться.
Для телевизора Samsung:
- Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления.
- Перейдите влево, чтобы открыть меню боковой панели.
- В боковом меню выберите пункт «Параметры конфиденциальности».
- Выберите пункт «Условия и положения», «Политика конфиденциальности».
- Убедитесь, что флажок «Просмотр информационных служб» снят. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы.
- Для подтверждения изменений нажмите кнопку «ОК» в нижней части экрана.
Для телевизора LG:
- Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран.
- Нажмите кнопку «Настройки» на пульте дистанционного управления.
- В боковом меню настроек выберите пункт «Настройки».
- Перейдите и выберите опцию «Общие».
- В меню «Общие» выберите «Система».
- Выберите «Дополнительные настройки».
- Найдите и отключите опцию Live Plus.
Для телевизора Sony:
- Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.
- Перейдите и выберите «Настройки».
- Выберите «Начальная настройка».
- Прокрутите вниз и выберите «Samba Interactive TV» (это технология ACR от Sony).
- Выберите «Отключить».
Для телевизора Hisense:
- Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.
- Перейдите и выберите «Настройки».
- Выберите «Система».
- Выберите «Конфиденциальность».
- Найдите опцию Smart TV Experience/ Viewing Information Services.
- Отключите эту опцию.
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