Лучше отключите ее: на популярных телевизорах обнаружена весьма опасная функция

Большинство современных телевизоров используют систему автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты советуют ее отключить, и на это есть важные причины.

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По сути ACR – это технология мониторинга рекламы, которая собирает информацию обо всём, что вы смотрите, и передаёт её в централизованную базу данных, поясняет zdnet.com. Производители затем используют эти данные для определения ваших предпочтений, чтобы показывать высокотаргетированную рекламу. Как будто каждый раз, включая телевизор, вы позволяете находиться рядом незнакомцу-невидимке, отмечает издание.

Чтобы понять, как работает ACR, представьте себе сервис наподобие Shazam, работающий в фоновом режиме, пока включен ваш телевизор. Он распознает контент, отображаемый на экране, включая программы с кабельных приставок, стриминговых сервисов и игровых консолей. ACR непрерывно делает снимки экрана и сопоставляет их с обширной базой данных медиаконтента и рекламы. Технология может захватывать и распознавать до 7200 изображений в час (примерно два изображения в секунду).

Таким образом маркетологи и производители контента получают ценные аналитические данные, позволяющие выявлять связи между личной информацией зрителей и предпочитаемым ими контентом. Причем под «личной информацией» могут подразумеваться адреса электронной почты, IP-адреса и даже ваш фактический адрес проживания. Представьте, что может быть, если эта информация попадет в руки злоумышленников.

Функцию ACR можно отключить на любом телевизоре, но для разных моделей алгоритм действий будет отличаться.

Для телевизора Samsung:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления.

Перейдите влево, чтобы открыть меню боковой панели.

В боковом меню выберите пункт «Параметры конфиденциальности».

Выберите пункт «Условия и положения», «Политика конфиденциальности».

Убедитесь, что флажок «Просмотр информационных служб» снят. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы.

Для подтверждения изменений нажмите кнопку «ОК» в нижней части экрана.

Для телевизора LG:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран.

Нажмите кнопку «Настройки» на пульте дистанционного управления.

В боковом меню настроек выберите пункт «Настройки».

Перейдите и выберите опцию «Общие».

В меню «Общие» выберите «Система».

Выберите «Дополнительные настройки».

Найдите и отключите опцию Live Plus.

Для телевизора Sony:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.

Перейдите и выберите «Настройки».

Выберите «Начальная настройка».

Прокрутите вниз и выберите «Samba Interactive TV» (это технология ACR от Sony).

Выберите «Отключить».

Для телевизора Hisense:

Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.

Перейдите и выберите «Настройки».

Выберите «Система».

Выберите «Конфиденциальность».

Найдите опцию Smart TV Experience/ Viewing Information Services.

Отключите эту опцию.

Ранее эксперты поясняли, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.

Также стало, что обычный ноутбук может шпионить за вами. Причем он не обязательно должен быть взломан – следить за пользователями можно с помощью цифровых микрофонов.