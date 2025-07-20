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Диджитал

Лучше отключите ее: на популярных телевизорах обнаружена весьма опасная функция

телевизор функция сбор информации
Вы даже не догадываетесь, как много информации может "слить" телевизор | Фото: Pixabay

Большинство современных телевизоров используют систему автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты советуют ее отключить, и на это есть важные причины.

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По сути ACR – это технология мониторинга рекламы, которая собирает информацию обо всём, что вы смотрите, и передаёт её в централизованную базу данных, поясняет zdnet.com. Производители затем используют эти данные для определения ваших предпочтений, чтобы показывать высокотаргетированную рекламу. Как будто каждый раз, включая телевизор, вы позволяете находиться рядом незнакомцу-невидимке, отмечает издание.

Чтобы понять, как работает ACR, представьте себе сервис наподобие Shazam, работающий в фоновом режиме, пока включен ваш телевизор. Он распознает контент, отображаемый на экране, включая программы с кабельных приставок, стриминговых сервисов и игровых консолей. ACR непрерывно делает снимки экрана и сопоставляет их с обширной базой данных медиаконтента и рекламы. Технология может захватывать и распознавать до 7200 изображений в час (примерно два изображения в секунду).

Таким образом маркетологи и производители контента получают ценные аналитические данные, позволяющие выявлять связи между личной информацией зрителей и предпочитаемым ими контентом. Причем под «личной информацией» могут подразумеваться адреса электронной почты, IP-адреса и даже ваш фактический адрес проживания. Представьте, что может быть, если эта информация попадет в руки злоумышленников.

Функцию ACR можно отключить на любом телевизоре, но для разных моделей алгоритм действий будет отличаться.

Для телевизора Samsung:

  • Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления.
  • Перейдите влево, чтобы открыть меню боковой панели.
  • В боковом меню выберите пункт «Параметры конфиденциальности».
  • Выберите пункт «Условия и положения», «Политика конфиденциальности».
  • Убедитесь, что флажок «Просмотр информационных служб» снят. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы.
  • Для подтверждения изменений нажмите кнопку «ОК» в нижней части экрана.

Для телевизора LG:

  • Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран.
  • Нажмите кнопку «Настройки» на пульте дистанционного управления.
  • В боковом меню настроек выберите пункт «Настройки».
  • Перейдите и выберите опцию «Общие».
  • В меню «Общие» выберите «Система».
  • Выберите «Дополнительные настройки».
  • Найдите и отключите опцию Live Plus.

Для телевизора Sony:

  • Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.
  • Перейдите и выберите «Настройки».
  • Выберите «Начальная настройка».
  • Прокрутите вниз и выберите «Samba Interactive TV» (это технология ACR от Sony).
  • Выберите «Отключить».

Для телевизора Hisense:

  • Нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.
  • Перейдите и выберите «Настройки».
  • Выберите «Система».
  • Выберите «Конфиденциальность».
  • Найдите опцию Smart TV Experience/ Viewing Information Services.
  • Отключите эту опцию.

Ранее эксперты поясняли, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.

Также стало, что обычный ноутбук может шпионить за вами. Причем он не обязательно должен быть взломан – следить за пользователями можно с помощью цифровых микрофонов.