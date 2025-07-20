Краще вимкніть її: на популярних телевізорах виявлено вельми небезпечну функцію

Більшість сучасних телевізорів використовують систему автоматичного розпізнавання контенту (ACR). Експерти радять її вимкнути, і на це є важливі причини.

Related video

По суті ACR — це технологія моніторингу реклами, яка збирає інформацію про все, що ви дивитеся, і передає її в централізовану базу даних, пояснює zdnet.com. Виробники потім використовують ці дані для визначення ваших уподобань, щоб показувати високотаргетовану рекламу. Ніби щоразу, вмикаючи телевізор, ви дозволяєте перебувати поруч незнайомцю-невидимці, зазначає видання.

Щоб зрозуміти, як працює ACR, уявіть собі сервіс на кшталт Shazam, що працює у фоновому режимі, поки увімкнений ваш телевізор. Він розпізнає контент, що відображається на екрані, включно з програмами з кабельних приставок, стрімінгових сервісів та ігрових консолей. ACR безперервно робить знімки екрана і зіставляє їх з великою базою даних медіаконтенту і реклами. Технологія може захоплювати і розпізнавати до 7200 зображень на годину (приблизно два зображення на секунду).

Таким чином маркетологи і виробники контенту отримують цінні аналітичні дані, що дають змогу виявляти зв'язки між особистою інформацією глядачів і контентом, якому вони віддають перевагу. Причому під "особистою інформацією" можуть матися на увазі адреси електронної пошти, IP-адреси і навіть ваша фактична адреса проживання. Уявіть, що може бути, якщо ця інформація потрапить до рук зловмисників.

Функцію ACR можна відключити на будь-якому телевізорі, але для різних моделей алгоритм дій відрізнятиметься.

Для телевізора Samsung:

Натисніть кнопку "Додому" на пульті дистанційного керування.

Перейдіть вліво, щоб відкрити меню бічної панелі.

У бічному меню виберіть пункт "Параметри конфіденційності".

Виберіть пункт "Умови та положення", "Політика конфіденційності".

Переконайтеся, що прапорець "Перегляд інформаційних служб" знято. Це вимкне ACR і будь-який пов'язаний із ним таргетинг реклами.

Для підтвердження змін натисніть кнопку "ОК" у нижній частині екрана.

Для телевізора LG:

Натисніть кнопку "Додому" на пульті дистанційного керування, щоб відкрити головний екран.

Натисніть кнопку "Налаштування" на пульті дистанційного керування.

У бічному меню налаштувань виберіть пункт "Налаштування".

Перейдіть і виберіть опцію "Загальні".

У меню "Загальні" виберіть "Система".

Виберіть "Додаткові налаштування".

Знайдіть і вимкніть опцію Live Plus.

Для телевізора Sony:

Натисніть кнопку "Додому" на пульті дистанційного керування, щоб відкрити головне меню.

Перейдіть і виберіть "Налаштування".

Виберіть "Початкове налаштування".

Прокрутіть униз і виберіть "Samba Interactive TV" (це технологія ACR від Sony).

Виберіть "Вимкнути".

Для телевізора Hisense:

Натисніть кнопку "Додому" на пульті дистанційного керування, щоб відкрити головне меню.

Перейдіть і виберіть "Налаштування".

Виберіть "Система".

Виберіть "Конфіденційність".

Знайдіть опцію Smart TV Experience/ Viewing Information Services.

Вимкніть цю опцію.

Раніше експерти пояснювали, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути нагрівання і швидка розрядка батареї.

Також стало, що звичайний ноутбук може шпигувати за вами. Причому він не обов'язково має бути зламаний — стежити за користувачами можна за допомогою цифрових мікрофонів.