Топ-3 телевізори з великим екраном для домашнього кінотеатру: що рекомендують експерти (фото)

До рейтингу увійшли: якісна ТВ-панель Samsung 85QN900F, недорогий 85-дюймовий телевізор Hisense 85U6N і преміальний LG OLED 83G5.

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Експерти techradar.com протестували телевізори з діагоналлю екрана 85 дюймів і назвали найбільш примітні моделі, доступні сьогодні на ринку.

Samsung 85QN900F. Найкращий телевізор у всіх відношеннях

Samsung QN900F — один із двох 8K-телевізорів Samsung, представлених у 2025 році. Хоча 8K-контент все ще недоступний, модель демонструє приголомшливі можливості масштабування зображення, які привернуть увагу навіть противників 8K-телевізорів.

Перш за все, якість зображення у ТВ-панелі чудова. Крім масштабування, вона має вражаючу яскравість, яскраві кольори та високу контрастність. Ефективне керування підсвічуванням забезпечує мінімальне розмиття навіть на яскравих сценах, а чорний колір глибокий і нагадує OLED-дисплей.

Телевізор Samsung 85QN900F Фото: Samsung

QN900F відмінно підходить для ігор завдяки чотирьом портам HDMI 2.1 з підтримкою 4K 165 Гц, VRR, HGiG, HDR10+ і ALLM. Наднизька затримка введення в 10 мс забезпечує високу продуктивність, а Samsung Gaming Hub — це портал для хмарних ігрових застосунків, включно з Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now та іншими.

Хоча цей телевізор коштує дорого, він пропонує також вражаючий вбудований звук. А підтримка 8K означає, що це варіант на майбутнє. Якщо ви шукаєте великий 85-дюймовий телевізор, який задовольнить усі ваші потреби, QN900F — чудовий варіант.

Характеристики:

Розмір екрана: 85 дюймів

Роздільна здатність: 8K

Тип панелі: Neo QLED

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HLG, HDR10+

Hisense 85U6N. Найкращий недорогий 85-дюймовий телевізор

Hisense U6N доводить, що mini-LED не обов'язково повинні бути дорогими, пропонуючи затребувані технології на великому 85-дюймовому екрані за доступною ціною. Він забезпечує дуже хорошу якість зображення, гідний набір ігрових функцій і платформу Google TV Smart TV.

Загалом, зображення в U6N доволі гарне, з точною деталізацією і текстурами, насиченими кольорами і відмінним контрастом. У тестах його пікова яскравість у 651 ніт була низькою для телевізора mini-LED, але повноекранна яскравість, яку виміряли на рівні 580 ніт, була кращою, ніж у більшості OLED-телевізорів, таких як LG C4, який показав 188 ніт. Це робить телевізор відмінним і недорогим варіантом для денного перегляду спортивних та інших телепередач. Модель страждає від розмиття підсвічування, її обробка руху нестабільна, а рівні чорного не найкращі, але складно розчаруватися в якості зображення U6N за його ціну.

Телевізор Hisense 85U6N Фото: Hisense

Хоча U6N і не вистачає деяких важливих функцій, які притаманні кращим ігровим телевізорам, як-от кілька портів HDMI 2.1 і підтримка 4K 120 Гц, він пропонує ігри Dolby Vision, VRR і ALLM, а також забезпечує вражаючу затримку введення 13,2 мс. В огляді тестувальники зазначили, що грати на U6N захопливо, тому для тих, хто шукає недорогий телевізор із великим екраном, U6N — більш ніж гідний варіант.

За таку низьку ціну доводиться жертвувати: середньою якістю звуку, а також згаданими вище обмеженнями зображення та ігор. Але якщо у вас є можливість придбати 85-дюймову модель менш ніж за 1000 доларів, U6N стане чудовим вибором.

Характеристики:

Розмір екрана: 50 (тільки Великобританія), 55, 65, 75 і 85 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QLED з mini-LED

Smart TV: Google TV

HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

LG OLED 83G5. Найкращий телевізор з точки зору дизайну

LG G5 перевершує свого попередника LG G4 за продуктивністю, якістю зображення і функціоналом, забезпечуючи вищу яскравість, поліпшену контрастність і нові функції на базі штучного інтелекту.

Неймовірно тонкий флагманський OLED-телевізор LG вирізняється преміальним дизайном для тих, хто шукає візуально привабливий пристрій. Кріплення G5 на стіну стало ще простішим завдяки тонкому настінному кріпленню, що входить до комплекту, а його неймовірно тонка рамка робить телевізор схожим на фоторамку.

Телевізор LG OLED 83G5 Фото: LG

Якість зображення чудова. Завдяки новій OLED-панелі Primary Tandem RGB (чотиришаровій, як її ще називають) G5 забезпечує неймовірний рівень як пікової, так і повноекранної яскравості, насичені кольори, насичену контрастність і реалістичні текстури.

G5 має чотири порти HDMI 2.1, які забезпечують роздільну здатність 4K 165 Гц, VRR (з підтримкою AMD FreeSync і Nvidia G-Sync), підтримку Dolby Vision в іграх і HGiG. Режим Boost Mode пропонує наднизьку затримку введення 9,1 мс. Меню Game Optimizer доповнюють ігрові можливості G5.

Хоча G5 міг би виграти від вбудованого звуку, відповідного якості зображення, в усіх інших відношеннях це чудовий телевізор.

Характеристики:

Розмір екрана: 48 (тільки для Великобританії), 55, 65, 77, 83 і 97 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Раніше ми писали, що на популярних телевізорах виявлено вельми небезпечну функцію. Більшість сучасних телевізорів використовують систему автоматичного розпізнавання контенту (ACR). Експерти радять її відключити, і на це є важливі причини.