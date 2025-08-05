Найкращі телевізори дешевше за $500: яку вибрати модель від Samsung, Panasonic, TCL і Roku (відео)

Не всім людям потрібні нові функції і високі характеристики, якими володіють дорогі телевізори, адже є дешеві моделі вартістю до 500 доларів, які відмінно справляються з більшістю завдань.

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П'ять пристроїв від Samsung, Panasonic, TCL і Roku — не найпотужніші, але набагато кращі за інших конкурентів у цій категорії. Про їхні переваги розповів експерт з телевізорів із видання Tom's Guide Майкл Дежарден.

Samsung Q7F QLED

Журналісти ще випробовують модель, тому не поспішають давати оцінку продуктивності моделі, але автор уже його рекомендує тим, у кого бюджет на телевізор обмежений 500 доларами. Q7F — це телевізор Samsung з технологією квантових точок, який має задовольнити потреби тих, хто особливо цінує естетику Samsung.

У Samsung Q7F немає функції локального затемнення або міні-світлодіодів, тому, якщо в запасі є трохи більше грошей, експерт рекомендує вибрати Panasonic W95A або TCL QM6K, оскільки їхні технології відображення кращі. Крім того, жоден телевізор Samsung не підтримує Dolby Vision. В Україні продається від 16 800 грн.

Міні-світлодіодний телевізор Panasonic W95A

Panasonic W95A справив враження, коли дебютував минулого року за ціною 1299 доларів. Тепер же, завдяки знижкам і розпродажам, його можна знайти в США за ціною менше 500 доларів. В Україні він коштує близько 70 000 грн, можливо, знадобиться ще кілька років, щоб вартість значно знизилася.

W95A забезпечує виняткову яскравість, що вкрай важливо при перегляді фільмів або серіалів вдень, а також чудово управляє підсвічуванням. За цими двома показниками він значно перевершує всі інші телевізори в цьому рейтингу.

Модель використовує операційну систему Amazon Fire TV для всіх вбудованих функцій потокового мовлення. Інтерфейс у неї досить складний, а навігація часом працює з відчутною затримкою. З цим доведеться миритися, щоб отримати інші переваги.

TCL QM6K Mini-LED

TCL QM6K — ще один телевізор Mini-LED, який зараз продається за ціною трохи нижче 500 доларів у США, хоча знайти його в Україні буде складно. Головні перевага полягає в тому, що модель досить яскрава для звичайної вітальні, і має вбудовану систему Google TV.

Для більшості покупців у цьому ціновому діапазоні Google TV — чудовий програмний пакет, який варто мати під рукою. Він простий у використанні і пропонує підтримку додатків найвищого рівня. Якщо наявність Fire TV бентежить у випадку Panasonic W95A, то 55-дюймовий QM6K може стати найкращим вибором.

Roku Plus Series QLED

Телевізори Roku, як правило, призначені для покупців, яким потрібен надійний і простий у використанні смарт-телевізор, і 65-дюймова серія Roku Plus цілком відповідає цим вимогам. У Roku великий вибір додатків, в інтерфейсі мінімум реклами, а управління просте і зрозуміле.

З погляду продуктивності цей телевізор не так вражає, як два попередні, але зате має технологію квантових точок, яка забезпечує відмінну передачу кольору за свої гроші. Проблема в тому, що його не можна купити в Україні, потрібно замовляти зі США або Європи, але навіть на цьому можна заощадити, якщо знайти пропозицію з хорошою знижкою і досить вигідними умовами доставки.

TCL QM5K Mini-LED

Якщо 55-дюймовий TCL QM6K замалий, то можна придбати простіший телевізор TCL QM5K з діагоналлю 65 дюймів. Він поки не пройшов тестування в лабораторії видання, але характеристики і місце в лінійці 2025 року інтригують.

Як і QM6K, QM5K постачається з Google TV. Він також оснащений підсвічуванням Mini-LED (хоча, можливо, не такий ефективний, як дорожчий QM6K). Проте це 65-дюймовий телевізор менш ніж за 500 доларів, так що на нього варто звернути увагу. В Україні він може з'явитися пізніше.

Раніше експерти назвали три найкращі телевізори Mini LED. До списку потрапили моделі від TCL, LG і Amazon.