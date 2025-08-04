Смартфоны больше не нужны: 5 устройств смогут заменить надоевшие телефоны (видео)

От смартфонов можно отдохнуть, но в то же время оставаться на связи. Если надоело зависать в соцсетях или получать бесконечные уведомления от разных приложений, можно воспользоваться смарт-часами.

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Эксперты издания pcmag.com протестировали более 10-ти моделей смарт-часов и выбрали лучшие. Мы представим рейтинг в сокращенном варианте.

Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE — бюджетный вариант в линейке "умных" часов Samsung, но при этом гаджет мало чем жертвует ради своей низкой стоимости. Часы предоставляют доступ ко всем стандартным приложениям Google, таким как "Ассистент", "Карты", "Сообщения" и Play Маркет. Что касается здоровья, Galaxy Watch FE может автоматически или вручную отслеживать широкий спектр тренировок и измерять пульс, темп, а также другие показатели бега, такие как асимметрия и вертикальные колебания. Они даже предлагают функцию отслеживания храпа, имеют класс защиты IP68, водонепроницаемость 5 атмосфер (АТМ), что значит, что они выдержат погружение на 50 м, и сертификацию MIL-STD-810H.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE — лучшие бюджетные умные часы на WearOS, пишут тестировщики. Они совместимы со смартфонами на ОС Android. Поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. Модель с поддержкой LTE обойдется на 50 долларов дороже.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch третьего поколения отличаются стильным дизайном, впечатляющим временем автономной работы и полезными функциями безопасности и здоровья, включая обнаружение падений, измерение температуры запястья и анализ состояния здоровья на базе искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе тестирования они проработали 98 ч без подзарядки с постоянно включенным AMOLED-дисплеем, превзойдя аналоги на Wear OS и watchOS. Это стало возможным благодаря использованию двух разных операционных систем для экономии энергии. Для запуска сторонних приложений и других ресурсоемких задач используется Wear OS 5, а для выполнения энергоемких задач — фирменная операционная система RTOS.

Смарт-часы OnePlus Watch 3

Это лучший выбор, если время автономной работы является главным фактором. Как и для других устройств на Wear OS, для использования OnePlus Watch 3 понадобится телефон Android. Если есть телефон OnePlus, можно использовать часы для фотосъемки или воспроизведения видео на YouTube, но в остальном они работают так же на любом устройстве под управлением Android 9.0 или более поздней версии.

OnePlus Watch 3 не поддерживают LTE, но у них есть все приложения, необходимые для умных часов, и они также являются эффективным фитнес-трекером и трекером сна.

Google Pixel Watch 3

Благодаря яркому дизайну и двум размерам, Google Pixel Watch 3 поддерживает ключевые функции, такие как звонки, текстовые сообщения, мобильные платежи и управление "умным" домом. Настроить часы можно с помощью широкого спектра сторонних приложений.

Для отслеживания фитнеса и здоровья есть функции "Показатель готовности", "Кардионагрузка" и "Целевая нагрузка", которые в совокупности дают представление об общем самочувствии и показывают, движется ли пользователь к прогрессу.

Умные часы Google Pixel Watch 3

Pixel Watch — лучшие "умные" часы, если есть телефон Pixel или любой другой Android-смартфон, но в сочетании с телефонами Pixel они предлагают несколько интересных эксклюзивных возможностей, таких как управление камерой и фильтрация звонков.

Samsung Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 предлагает ряд функций для поддержания здоровья, включая индикатор метаболизма, обнаружение апноэ во сне и комплексную аналитику при помощи Galaxy AI. Смарт-часы оснащены обновленным двухчастотным GPS-приемником и поддерживают жесты, позволяющие запускать приложения, делать снимки или отключать будильник касанием пальцев или поворотом запястья. Имеются на борту сенсорный безель, класс защиты IP68, сертификат MIL-STD-810H и водонепроницаемость до 5 атм.

Обзор на смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7

Если нужны "умные" часы на Wear OS для фитнеса и отслеживания сна, то Galaxy Watch 7 — хороший вариант. Часы доступны в двух размерах: маленьком (40 мм) и большом (44 мм), в двух цветовых вариантах (зеленый или кремовый для маленькой версии и зеленый или серебристый для большей) и с двумя вариантами подключения (с LTE или без), что делает их доступными для широкого круга покупателей.

Серия Galaxy Watch 7 предназначена эксклюзивно для телефонов Android. Некоторые функции работают только с телефонами Samsung, включая уведомления о нарушениях сердечного ритма, оповещения об отрыве телефона, управление жестами и обнаружение храпа.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 предлагают широкий набор инструментов для поддержания здорового образа жизни, фитнеса, здоровья и безопасности, а также лучший выбор сторонних приложений для любых смарт-часов. Они отличаются увеличенным экраном и более тонким корпусом.

Эта модель также поддерживает определение глубины и температуры воды, воспроизведение музыки и обнаружение апноэ во сне. Благодаря этим обновлениям Apple Watch Series 10 остаются лучшими совместимыми с iPhone смарт-часами для большинства покупателей.

Смарт-часы Apple Watch Series 10

Если ищете многофункциональные смарт-часы, чтобы оставаться на связи, следить за здоровьем и отслеживать физическую форму, Series 10 — лучший для пользователей iPhone.

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