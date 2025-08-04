Смартфони більше не потрібні: 5 пристроїв зможуть замінити обридлі телефони (відео)

Від смартфонів можна відпочити, але водночас залишатися на зв'язку. Якщо набридло зависати в соцмережах або отримувати нескінченні повідомлення від різних додатків, можна скористатися смарт-годинником.

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Експерти видання pcmag.com протестували понад 10-ти моделей смарт-годинників і вибрали найкращі. Ми представимо рейтинг у скороченому варіанті.

Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE — бюджетний варіант у лінійці "розумних" годинників Samsung, але при цьому гаджет мало чим жертвує заради своєї низької вартості. Годинники надають доступ до всіх стандартних додатків Google, таких як "Асистент", "Карти", "Повідомлення" і Play Маркет. Що стосується здоров'я, Galaxy Watch FE може автоматично або вручну відстежувати широкий спектр тренувань і вимірювати пульс, темп, а також інші показники бігу, такі як асиметрія і вертикальні коливання. Вони навіть пропонують функцію відстеження хропіння, мають клас захисту IP68, водонепроникність 5 атмосфер (АТМ), що означає, що вони витримають занурення на 50 м, і сертифікацію MIL-STD-810H.

Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE — найкращий бюджетний розумний годинник на WearOS, пишуть тестувальники. Він сумісний зі смартфонами на ОС Android. Підтримують Bluetooth і Wi-Fi. Модель із підтримкою LTE обійдеться на 50 доларів дорожче.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch третього покоління вирізняються стильним дизайном, вражаючим часом автономної роботи і корисними функціями безпеки та здоров'я, включно з виявленням падінь, вимірюванням температури зап'ястя й аналізом стану здоров'я на базі штучного інтелекту (ШІ).

Під час тестування вони пропрацювали 98 год без підзарядки з постійно ввімкненим AMOLED-дисплеєм, перевершивши аналоги на Wear OS і watchOS. Це стало можливим завдяки використанню двох різних операційних систем для економії енергії. Для запуску сторонніх додатків та інших ресурсоємних завдань використовується Wear OS 5, а для виконання енергоємних завдань — фірмова операційна система RTOS.

Смарт-годинник OnePlus Watch 3

Це найкращий вибір, якщо час автономної роботи є головним фактором. Як і для інших пристроїв на Wear OS, для використання OnePlus Watch 3 знадобиться телефон Android. Якщо є телефон OnePlus, можна використовувати годинник для фотозйомки або відтворення відео на YouTube, але в іншому він працює так само на будь-якому пристрої під управлінням Android 9.0 або пізнішої версії.

OnePlus Watch 3 не підтримують LTE, але у них є всі додатки, необхідні для розумного годинника, і вони також є ефективним фітнес-трекером і трекером сну.

Google Pixel Watch 3

Завдяки яскравому дизайну та двом розмірам, Google Pixel Watch 3 підтримує ключові функції, як-от дзвінки, текстові повідомлення, мобільні платежі та управління "розумним" будинком. Налаштувати годинник можна за допомогою широкого спектра сторонніх додатків.

Для відстеження фітнесу та здоров'я є функції "Показник готовності", "Кардіонавантаження" і "Цільове навантаження", які в сукупності дають уявлення про загальне самопочуття і показують, чи рухається користувач до прогресу.

Розумний годинник Google Pixel Watch 3

Pixel Watch — найкращий "розумний" годинник, якщо є телефон Pixel або будь-який інший Android-смартфон, але в поєднанні з телефонами Pixel він пропонує кілька цікавих ексклюзивних можливостей, як-от керування камерою та фільтрація дзвінків.

Samsung Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 пропонує низку функцій для підтримки здоров'я, включно з індикатором метаболізму, виявленням апное уві сні та комплексною аналітикою за допомогою Galaxy AI. Смарт-годинник оснащений оновленим двочастотним GPS-приймачем і підтримує жести, що дають змогу запускати застосунки, робити знімки або вимикати будильник дотиком пальців або поворотом зап'ястя. Є на борту сенсорний безель, клас захисту IP68, сертифікат MIL-STD-810H і водонепроникність до 5 атм.

Огляд на смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 7

Якщо потрібен "розумний" годинник на Wear OS для фітнесу та відстеження сну, то Galaxy Watch 7 — хороший варіант. Годинник доступний у двох розмірах: маленькому (40 мм) і великому (44 мм), у двох колірних варіантах (зелений або кремовий для маленької версії та зелений або сріблястий для більшої) і з двома варіантами підключення (з LTE або без), що робить його доступним для широкого кола покупців.

Серія Galaxy Watch 7 призначена ексклюзивно для телефонів Android. Деякі функції працюють тільки з телефонами Samsung, включно з повідомленнями про порушення серцевого ритму, сповіщеннями про відрив телефону, управлінням жестами і виявленням хропіння.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 пропонують широкий набір інструментів для підтримки здорового способу життя, фітнесу, здоров'я та безпеки, а також найкращий вибір сторонніх застосунків для будь-якого смарт-годинника. Вони відрізняються збільшеним екраном і більш тонким корпусом.

Ця модель також підтримує визначення глибини та температури води, відтворення музики та виявлення апное уві сні. Завдяки цим оновленням Apple Watch Series 10 залишається найкращим сумісним з iPhone смарт-годинником для більшості покупців.

Смарт-годинник Apple Watch Series 10

Якщо шукаєте багатофункціональний смарт-годинник, щоб залишатися на зв'язку, стежити за здоров'ям і відстежувати фізичну форму, Series 10 — найкращий для користувачів iPhone.

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