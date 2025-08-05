ВСУ могут получить "умные" дальнобойные дроны от противника Путина: что известно

Destinus, стартап по производству беспилотников, поставляющий оружие на Украину, планирует купить швейцарскую компанию Daedalean, чтобы разрабатывать ударные дроны и гиперзвуковые беспилотники.

Related video

Сделку за 180 миллионов швейцарских франков (223 миллиона долларов США) наличными и акциями планируют закрыть до конца 2025 года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное заявление компаний.

Михаил Кокорич, основатель и генеральный директор Destinus, подтвердил, что его компания привлекает финансирование, но отказался комментировать условия. Destinus в прошлом тесно сотрудничала с Daedalean, а после покупки будет применять их технологии как в военных, так и в гражданских целях.

По словам Михаила Кокорича, технологии Daedalean, известной своими системами автономной навигации для самолетов, поможет БПЛА летать без использования спутниковых навигационных систем. Это очень важно, поскольку Россия использует для защиты от украинских БПЛА очень мощные средства радиоэлектронной борьбы.

Компания Daedalean, основанная в 2016 году, разрабатывает программное обеспечение для машинного обучения и системы камер, которые самолеты могут использовать для обнаружения препятствий и картографирования местности без спутников или глобальной системы позиционирования (GPS). Изначально компания специализировалась на электрических аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой, планируя выпускать их в качестве воздушного такси, но отрасль до сих пор не имеет значительного успеха. В 2024 году Daedalean заявила о проведении испытательных полетов совместно с итальянской оборонной компанией Leonardo SpA.

Компания Destinus, созданная в 2021 году, провела переговоры с инвесторами о финансировании, которое позволит оценить ее стоимость до 1,5 млрд евро (1,7 млрд долларов США), сообщило агентство Bloomberg в июне. По данным источников, знакомых с ситуацией, годовая прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составляет около 75 млн евро.

Компания Daedalean заявила, что на сегодняшний день привлекла $100 млн. Среди ее инвесторов — венчурное подразделение Honeywell International Inc. Как уверяет Михаил Кокорич, Destinus привлекла более 200 миллионов евро инвестиций.

Михаил Кокорич — бывший гражданин России, отказавшийся от гражданства в 2024 году из-за несогласия с войной в Украине, которую начал президент Владимир Путин. Сейчас штаб-квартира Destinus находится в Нидерландах.

В 2024 году стало известно, что Destinus передала Украине сотни дальнобойных дронов, начиная со второго квартала 2023 года. Беспилотники Lord на тот момент имели радиус действия от 750 до более 2000 км в зависимости от модификации и предназначались для ударов по наземным целям. Кроме того, они могли вести разведку, перехватывать или подавлять радиосигналы.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания ракеты "Рута" от производителя Destinus. Компания выделила ее низкую стоимость, хорошую скорость и возможность вертикальной посадки.