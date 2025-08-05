ЗСУ можуть отримати "розумні" далекобійні дрони від противника Путіна: що відомо

Destinus, стартап із виробництва безпілотників, що постачає зброю в Україну, планує купити швейцарську компанію Daedalean, щоб розробляти ударні дрони і гіперзвукові безпілотники.

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Угоду за 180 мільйонів швейцарських франків (223 мільйони доларів США) готівкою та акціями планують закрити до кінця 2025 року. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на офіційну заяву компаній.

Михайло Кокорич, засновник і генеральний директор Destinus, підтвердив, що його компанія залучає фінансування, але відмовився коментувати умови. Destinus у минулому тісно співпрацювала з Daedalean, а після купівлі застосовуватиме їхні технології як у військових, так і в цивільних цілях.

За словами Михайла Кокорича, технології Daedalean, відомої своїми системами автономної навігації для літаків, допоможе БПЛА літати без використання супутникових навігаційних систем. Це дуже важливо, оскільки Росія використовує для захисту від українських БПЛА дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби.

Компанія Daedalean, заснована 2016 року, розробляє програмне забезпечення для машинного навчання і системи камер, які літаки можуть використовувати для виявлення перешкод і картографування місцевості без супутників або глобальної системи позиціонування (GPS). Спочатку компанія спеціалізувалася на електричних апаратах з вертикальним зльотом і посадкою, плануючи випускати їх як повітряне таксі, але галузь досі не має значного успіху. У 2024 році Daedalean заявила про проведення випробувальних польотів спільно з італійською оборонною компанією Leonardo SpA.

Компанія Destinus, створена 2021 року, провела переговори з інвесторами про фінансування, яке дасть змогу оцінити її вартість до 1,5 млрд євро (1,7 млрд доларів США), повідомило агентство Bloomberg у червні. За даними джерел, знайомих із ситуацією, річний прибуток компанії до вирахування відсотків, податків і амортизації становить близько 75 млн євро.

Компанія Daedalean заявила, що на сьогоднішній день залучила $100 млн. Серед її інвесторів — венчурний підрозділ Honeywell International Inc. Як запевняє Михайло Кокорич, Destinus залучила понад 200 мільйонів євро інвестицій.

Михайло Кокорич — колишній громадянин Росії, який відмовився від громадянства 2024 року через незгоду з війною в Україні, яку розпочав президент Володимир Путін. Зараз штаб-квартира Destinus розташована в Нідерландах.

У 2024 році стало відомо, що Destinus передала Україні сотні далекобійних дронів, починаючи з другого кварталу 2023 року. Безпілотники Lord на той момент мали радіус дії від 750 до понад 2000 км залежно від модифікації і призначалися для ударів по наземних цілях. Крім того, вони могли вести розвідку, перехоплювати або пригнічувати радіосигнали.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна провела успішні випробування ракети "Рута" від виробника Destinus. Компанія виділила її низьку вартість, хорошу швидкість і можливість вертикальної посадки.