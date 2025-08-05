Эксперт составил рейтинг смартфонов по поддержке ПО: результаты оказались неожиданными

Samsung славится своей поддержкой ПО для смартфонов, однако его обошел другой бренд, который показал намного лучшее качество предоставляемых услуг.

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В последнее время некоторые компании значительно увеличивают сроки обновления программного обеспечения (ПО) и безопасности для своих устройств, что еще больше увеличивает разрыв между лучшими и худшими производителями телефонов. В итоге, в рейтинге оказались следующие компании: Google, Samsung, OnePlus, Motorola, Asus, пишет androidpolice.com.

Google: лучшая поддержка всех новых устройств

Выпуск Pixel 8 в 2023 году ознаменовал начало позитивной тенденции для производителей Android. Google пообещала, что семейство Pixel 8 будет получать 7-летнюю поддержку программного обеспечения, что затем повторилось и для Pixel 9. Это означает, что все устройства Pixel 8 получат последнее обновление ПО и безопасности в 2030 году, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими телефонами Pixel.

Смартфон Pixel 6а Фото: androidpolice.com

Хотя Samsung также предлагает 7-летнюю поддержку для своих устройств, Google все равно превосходит конкурента, потому что все без исключения телефоны Pixel, начиная с Pixel 8, имеют 7 лет обновлений ПО и безопасности. Так что, если флагманский Pixel не подходит, вы спокойно можете перейти на более раннюю версию, которая будет обновляться своевременно и на весь указанный срок.

Samsung: отличная поддержка ПО для флагманов

Samsung обещает 7 лет поддержки для всех смартфонов серий Galaxy S и Z, начиная с Galaxy S24, а в случае с Galaxy S25 Enterprise Edition обновления ОС будут поступать 8 лет. Однако это нишевое устройство, поэтому его не учитывали в этом рейтинге.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: go2android.de

Samsung не занимает первое место в рейтинге поддержки ПО по другой причине: с серией A дела обстоят не так радужно, как с сериями S и Z. Например, Samsung Galaxy A25 5G, отличный бюджетный смартфон, будет получать обновления программного обеспечения только 4 года, а обновления безопасности — 5 лет.

OnePlus: средний уровень поддержки

OnePlus предлагает 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности для OnePlus 13. В то время как Samsung и Google значительно увеличили поддержку своих телефонов, OnePlus придерживалась 4-х лет. Конечно, срок обновления безопасности увеличился на год по сравнению с OnePlus 12, но разница между производителями все равно заметна.

Смартфон OnePlus 13 Фото: скрин видео

Не стоит рассчитывать на более длительную поддержку ПО будущих телефонов OnePlus. Президент и главный операционный директор компании Киндер Лю заявил, что 4-х лет обновлений ОС вполне достаточно.

Тем не менее, 4 года обновлений ОС — это все еще разумный срок. В 2023 году средний мировой цикл замены устройств составлял 3,6 года, поэтому OnePlus идеально соответствует ожиданиям среднестатистического пользователя. Тем не менее, если нужна долговечность, это не лучший выбор.

Motorola: кратковременная и несвоевременная поддержка ПО

В последние годы Motorola выпустила несколько отличных телефонов, но обещания поддержки ПО оставляют желать лучшего. Даже флагманские модели, такие как Motorola Razr (2025), предлагают всего 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Это было бы слишком мало, даже если бы Google не подняла планку.

Смартфоны Motorola Razr 2024 Фото: androidauthority.com

Поддержка ПО более дешевых телефонов еще хуже. Moto G (2025) предлагает обновления ОС всего 2 года. Конечно, это телефон за 200 долларов, но это все равно этого мало. Но даже с флагманскими телефонами Motorola все не так просто, как кажется.

Поддержка ПО Motorola не только заметно короткая, но и обычно запаздывает. Компания потребовалось 8 месяцев, чтобы выпустить Android 14 для Moto Razr+ (2024), и были случаи, когда обновления шли целый год. Так что, если решите приобрести телефон Moto, будьте готовы к скромному количеству обновлений.

Asus: очень короткая поддержка флагманов

Asus не является крупным производителем телефонов по сравнению с Google и Samsung, но создает мощные игровые смартфоны и эффективные устройства среднего класса в виде серий ROG и Zenfone соответственно. Однако поддержка программного обеспечения оставляет желать лучшего.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro Фото: 01net.com

Компания предлагает обновления ОС всего 2 года и обновления безопасности на 5 лет для своих устройств. Для бренда, который вкладывает значительные средства в развитие функций искусственного интеллекта, это плохо. Хуже того, последний телефон ROG, ROG Phone 9 Pro, стоит 1200 долларов. Отказ Asus поддерживать свои телефоны более 2-х лет выглядит странно, учитывая, что Samsung предлагает лучшее аппаратное обеспечение с поддержкой ПО на 7 лет за ту же цену.

Ранее мы писали, почему люди массово меняют смартфоны на кнопочные телефоны. Интерес к раскладным 4G-телефонам, особенно в Северной Америке и Европе, остается высоким. Это обусловлено ностальгией, потребностью в доступности и к нишевым функциям, таким как экстренная помощь, и цифровым детоксом.