Експерт склав рейтинг смартфонів за підтримкою ПЗ: результати виявилися несподіваними

Samsung славиться своєю підтримкою ПЗ для смартфонів, проте його обійшов інший бренд, який показав набагато кращу якість послуг, що надаються.

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Останнім часом деякі компанії значно збільшують терміни оновлення програмного забезпечення (ПЗ) і безпеки для своїх пристроїв, що ще більше збільшує розрив між найкращими і найгіршими виробниками телефонів. У підсумку, в рейтингу опинилися такі компанії: Google, Samsung, OnePlus, Motorola, Asus, пише androidpolice.com.

Google: найкраща підтримка всіх нових пристроїв

Випуск Pixel 8 у 2023 році ознаменував початок позитивної тенденції для виробників Android. Google пообіцяла, що сімейство Pixel 8 отримуватиме 7-річну підтримку програмного забезпечення, що потім повторилося і для Pixel 9. Це означає, що всі пристрої Pixel 8 отримають останнє оновлення ПЗ і безпеки у 2030 році, що є значним поліпшенням порівняно з попередніми телефонами Pixel.

Смартфон Pixel 6а Фото: androidpolice.com

Хоча Samsung також пропонує 7-річну підтримку для своїх пристроїв, Google все одно перевершує конкурента, тому що всі без винятку телефони Pixel, починаючи з Pixel 8, мають 7 років оновлень ПЗ і безпеки. Тож, якщо флагманський Pixel не підходить, ви спокійно можете перейти на більш ранню версію, яка буде оновлюватися вчасно і на весь зазначений термін.

Samsung: чудова підтримка ПЗ для флагманів

Samsung обіцяє 7 років підтримки для всіх смартфонів серій Galaxy S і Z, починаючи з Galaxy S24, а у випадку з Galaxy S25 Enterprise Edition оновлення ОС надходитимуть 8 років. Однак це нішевий пристрій, тому його не враховували в цьому рейтингу.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: go2android.de

Samsung не посідає перше місце в рейтингу підтримки ПЗ з іншої причини: із серією A справи йдуть не так райдужно, як із серіями S і Z. Наприклад, Samsung Galaxy A25 5G, чудовий бюджетний смартфон, отримуватиме оновлення програмного забезпечення тільки 4 роки, а оновлення безпеки — 5 років.

OnePlus: середній рівень підтримки

OnePlus пропонує 4 роки оновлень ОС і 6 років оновлень безпеки для OnePlus 13. У той час як Samsung і Google значно збільшили підтримку своїх телефонів, OnePlus дотримувалася 4-х років. Звичайно, термін оновлення безпеки збільшився на рік порівняно з OnePlus 12, але різниця між виробниками все одно помітна.

Смартфон OnePlus 13 Фото: скрін відео

Не варто розраховувати на більш тривалу підтримку ПЗ майбутніх телефонів OnePlus. Президент і головний операційний директор компанії Кіндер Лю заявив, що 4-х років оновлень ОС цілком достатньо.

Проте, 4 роки оновлень ОС — це все ще розумний термін. У 2023 році середній світовий цикл заміни пристроїв становив 3,6 року, тому OnePlus ідеально відповідає очікуванням середньостатистичного користувача. Проте, якщо потрібна довговічність, це не найкращий вибір.

Motorola: короткочасна і несвоєчасна підтримка ПЗ

В останні роки Motorola випустила кілька чудових телефонів, але обіцянки підтримки ПЗ залишають бажати кращого. Навіть флагманські моделі, такі як Motorola Razr (2025), пропонують лише 3 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки. Це було б занадто мало, навіть якби Google не підняла планку.

Смартфони Motorola Razr 2024 Motorola Razr 2024 Фото: androidauthority.com

Підтримка ПЗ дешевших телефонів ще гірша. Moto G (2025) пропонує оновлення ОС всього 2 роки. Звичайно, це телефон за 200 доларів, але це все одно цього мало. Але навіть із флагманськими телефонами Motorola все не так просто, як здається.

Підтримка ПЗ Motorola не тільки помітно коротка, а й зазвичай запізнюється. Компанії знадобилося 8 місяців, щоб випустити Android 14 для Moto Razr+ (2024), і були випадки, коли оновлення йшли цілий рік. Тож, якщо вирішите придбати телефон Moto, будьте готові до скромної кількості оновлень.

Asus: дуже коротка підтримка флагманів

Asus не є великим виробником телефонів порівняно з Google і Samsung, але створює потужні ігрові смартфони та ефективні пристрої середнього класу у вигляді серій ROG і Zenfone відповідно. Однак підтримка програмного забезпечення залишає бажати кращого.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro Фото: 01net.com

Компанія пропонує оновлення ОС лише на 2 роки та оновлення безпеки на 5 років для своїх пристроїв. Для бренду, який вкладає значні кошти в розвиток функцій штучного інтелекту, це погано. Гірше того, останній телефон ROG, ROG Phone 9 Pro, коштує 1200 доларів. Відмова Asus підтримувати свої телефони більше 2-х років виглядає дивно, враховуючи, що Samsung пропонує краще апаратне забезпечення з підтримкою ПЗ на 7 років за ту ж ціну.

Раніше ми писали, чому люди масово змінюють смартфони на кнопкові телефони. Інтерес до розкладних 4G-телефонів, особливо в Північній Америці та Європі, залишається високим. Це зумовлено ностальгією, потребою в доступності та до нішевих функцій, як-от екстрена допомога, і цифровим детоксом.