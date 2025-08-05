Стало відомо, чому люди в усьому світі масово змінюють смартфони на кнопкові телефони

Інтерес до розкладних 4G-телефонів, особливо в Північній Америці та Європі, залишається високим. Це зумовлено ностальгією, потребою в доступності та до нішевих функцій, як-от екстрена допомога та цифровий детокс.

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Ринок також характеризується переходом до полегшених рішень на основі ОС, що поєднують базові можливості підключення з необхідними додатками, що дає змогу користувачам переходити зі смартфонів на звичайні телефони, пише аналітичне видання accio.com.

Аналіз Google Trends

Пошуковий інтерес щодо кнопкових телефонів 4G демонструє циклічні піки та регіональні переваги:

Запит "розкладний телефон 4G" досяг піку в 94% у червні 2025 року, що, ймовірно, пов'язано з виходом нових продуктів (наприклад, TCL Flip Go і Nokia 2780 Flip).

Запит "звичайний телефон 4G" продемонстрував помірне зростання, досягнувши 65% у вересні 2024 року, а потім знизившись до 44% до квітня 2025 року, що відображає зниження інтересу до пристроїв, форм-фактором яких не є "розкладачки".

Запит "захищений телефон 4G" залишався незначним, що вказує на обмежений споживчий попит у цій категорії.

Зростання інтересу на нішевих ринках

Моделі, орієнтовані на літніх людей (наприклад, Snapfon ezFlip, Doro 5860), роблять акцент на доступності та володіють такими функціями, як виявлення падінь і голосове управління.

Сегменти населення з низьким доходом у країнах, що розвиваються, як і раніше, покладаються на звичайні телефони 4G через їхню доступність, хоча ця споживча частка скорочується.

Кнопкові телефони Фото: Getty Images

Конкуренція серед виробників

Ключові гравці, такі як HMD Global (Nokia), TCL і Jio, домінують з моноблоками і розкладачками, займаючи понад 70% ринку.

Перспективи на майбутнє та рекомендації

1. Регіональний фокус:

Північна Америка і Європа найбільше зацікавлені в поверненні до "розкладачок" з 2000-х.

2. інновації в продукті:

Інтерес до кнопкових телефонів зростатиме, якщо виробники інтегрують функції ОС у полегшеному варіанті (наприклад, WhatsApp, GPS) без шкоди для ефективності акумулятора.

3. Сталий розвиток:

Тривалий час автономної роботи (понад 34 дні) і міцна конструкція привернуть увагу користувачів, які піклуються про екологію та економію.

Висновки: глобальний ринок телефонів з підтримкою 4G скоротиться на 2,5% в середньому до 2030 року, але нішеві сегменти (люди похилого віку, користувачі з низьким доходом, діти і молоді люди молодше 25 років) збережуть попит в окремих регіонах.

Раніше ми писали, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують. Серед сучасної молоді назріває новий тренд — використання старих гаджетів, які були популярні 25 років тому. Підлітки бояться, що смартфони та соцмережі "перетворюють їхні мізки на кашу".