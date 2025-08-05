Стало известно, почему люди во всем мире массово меняют смартфоны на кнопочные телефоны

Интерес к раскладным 4G-телефонам, особенно в Северной Америке и Европе, остается высоким. Это обусловлено ностальгией, потребностью в доступности и к нишевым функциям, таким как экстренная помощь, и цифровым детоксом.

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Рынок также характеризуется переходом к облегченным решениям на основе ОС, сочетающим базовые возможности подключения с необходимыми приложениями, что позволяет пользователям переходить со смартфонов на обычные телефоны, пишет аналитическое издание accio.com.

Анализ Google Trends

Поисковый интерес касательно кнопочных телефонов 4G демонстрирует циклические пики и региональные предпочтения:

Запрос "раскладной телефон 4G" достиг пика в 94% в июне 2025 года, что, вероятно, связано с выходом новых продуктов (например, TCL Flip Go и Nokia 2780 Flip).

Запрос "обычный телефон 4G" продемонстрировал умеренный рост, достигнув 65% в сентябре 2024 года, а затем снизившись до 44% к апрелю 2025 года, что отражает снижение интереса к устройствам, форм-фактором которых не являются "раскладушки".

Запрос "защищенный телефон 4G" оставался незначительным, что указывает на ограниченный потребительский спрос в этой категории.

Рост интереса на нишевых рынках

Модели, ориентированные на пожилых людей (например, Snapfon ezFlip, Doro 5860), делают акцент на доступности и обладают такими функциями, как обнаружение падений и голосовое управление.

Сегменты населения с низким доходом в развивающихся странах по-прежнему полагаются на обычные телефоны 4G из-за их доступности, хотя эта потребительская доля сокращается.

Кнопочные телефоны Фото: Getty Images

Конкуренция среди производителей

Ключевые игроки, такие как HMD Global (Nokia), TCL и Jio, доминируют с моноблоками и раскладушками, занимая более 70% рынка.

Перспективы на будущее и рекомендации

1. Региональный фокус:

Северная Америка и Европа более всех заинтересованы в возвращении к "раскладушкам" из 2000-х.

2. Инновации в продукте:

Интерес к кнопочным телефонам будет расти, если производители интегрируют функции ОС в облегченном варианте (например, WhatsApp, GPS) без ущерба для эффективности аккумулятора.

3. Устойчивое развитие:

Длительное время автономной работы (более 34 дней) и прочная конструкция привлекут пользователей, заботящихся об экологии и экономии.

Выводы: глобальный рынок телефонов с поддержкой 4G сократится на 2,5% в среднем к 2030 году, но нишевые сегменты (пожилые люди, пользователи с низким доходом, дети и молодые люди младше 25 лет) сохранят спрос в отдельных регионах.

Ранее мы писали, что кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают. Среди современной молодежи назревает новый тренд — использование старых гаджетов, которые были популярны 25 лет назад. Подростки боятся, что смартфоны и соцсети "превращают их мозги в кашу".