"Сам верил, пока не купил": эксперт развеял три популярных заблуждения об OLED-панелях

С момента выхода первых OLED-дисплеев многие скептически относились к ним из-за ряда недостатков. Технологии значительно улучшились, но до сих люди распространяют мифы и заблуждения, которые фактически уже не соответствуют истине.

Related video

Выгорание было одной из главных проблем при использовании OLED-мониторов для настольных ПК, наряду с проблемами с четкостью текста по сравнению с традиционными ЖК-панелями. Обозреватель техники из издания Хэмлин Розарио XDA попытался развеять три самых популярных, но неправдивых мифа об этой технологии и доказать, что преимущества перевешивают недостатки. Он добавил, что сам верил в них, пока не купил монитор AW3423DW от Alienware.

Быстрое выгорание OLED

Выгорание — это явление, когда пиксели OLED-дисплея частично выходят из строя после долгой демонстрации статичных элементов. В итоге на экране появляются фантомные изображения этих самых элементов. Проблема касается любых панелей такого типа, будь то смартфоны, телевизоры или мониторы, но для последних риск выше, поскольку в видеоиграх постоянно встречаются статичные элементы интерфейса.

По словам автора, даже после трех лет ежедневного использования монитора AW3423DW выгорание не проявилось. Несколько раз появлялись временные остаточные изображения, но они исчезали после нескольких запусков функций Pixel Refresh и Panel Refresh.

Большинство современных OLED-мониторов имеют функции Panel Care, предотвращающие выгорание экрана. Например, они автоматически слегка сдвигают пиксели, чтобы статические элементы не оставались на одном и том же месте слишком долго. Всегда можно выбрать монитор от производителя, дающего 2-3 года гарантии.

Обновление пикселей раздражает

Большинство OLED-мониторов рассчитаны на включение встроенной функции обновления пикселей после четырех часов суммарного использования. Некоторые предполагают, что это будет отвлекать от игры, работы с текстом или редактирования фото. Однако на деле уведомление о необходимости обновления не так уж и навязчиво, оно не занимает весь экран, хотя может слегка раздражать.

Большинство мониторов позволяют отключить автоматическое предупреждение в экранном меню, но не все. Иногда можно запустить обновление пикселей, когда устройство находится в режиме ожидания. К уведомлениям нужно привыкнуть, но они напоминают о необходимости бережнее относиться к панели.

Плохая четкость OLED-мониторов

OLED-мониторы часто критикуют за недостаточную четкость текста, особенно по сравнению с традиционными ЖК-панелями из-за их уникального расположения субпикселей. Автор заметил, что у его AW3423DW действительно сверху и снизу текста появилась цветная окантовка, а мелкий шрифт выглядел не так четко, как на IPS-мониторах.

Это не помешало использовать OLED-монитор для работы. Разница в четкости текста не стала критической, и глаза привыкли за пару недель. Настройка текста ClearType и масштабирование в Windows делают текст немного чище.

Кроме того, четкость увеличилась появлением OLED-мониторов третьего поколения. Это стоит учитывать только при покупке монитора с разрешением 1440p, потому что в 4K разница будет заметна с трудом.

Ранее эксперты назвали лучший OLED-телевизор 2025 года. Samsung S95F показал самое высокое качество изображения, хорошую производительность в играх и борьбу с бликами.