"Сам вірив, поки не купив": експерт розвіяв три популярні помилки про OLED-панелі

З моменту виходу перших OLED-дисплеїв багато хто скептично ставився до них через низку недоліків. Технології значно покращилися, але досі люди поширюють міфи й помилки, які фактично вже не відповідають істині.

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Вигоряння було однією з головних проблем під час використання OLED-моніторів для настільних ПК, поряд із проблемами з чіткістю тексту порівняно з традиційними РК-панелями. Оглядач техніки з видання Хемлін Розаріо XDA спробував розвіяти три найпопулярніші, але неправдиві міфи про цю технологію і довести, що переваги переважують недоліки. Він додав, що сам вірив у них, поки не купив монітор AW3423DW від Alienware.

Швидке вигоряння OLED

Вигоряння — це явище, коли пікселі OLED-дисплея частково виходять з ладу після довгої демонстрації статичних елементів. У підсумку на екрані з'являються фантомні зображення цих самих елементів. Проблема стосується будь-яких панелей такого типу, чи то смартфони, телевізори, чи монітори, але для останніх ризик вищий, оскільки у відеоіграх постійно зустрічаються статичні елементи інтерфейсу.

За словами автора, навіть після трьох років щоденного використання монітора AW3423DW вигоряння не проявилося. Кілька разів з'являлися тимчасові залишкові зображення, але вони зникали після кількох запусків функцій Pixel Refresh і Panel Refresh.

Більшість сучасних OLED-моніторів мають функції Panel Care, що запобігають вигорянню екрана. Наприклад, вони автоматично злегка зсувають пікселі, щоб статичні елементи не залишалися на одному і тому ж місці занадто довго. Завжди можна вибрати монітор від виробника, що дає 2-3 роки гарантії.

Оновлення пікселів дратує

Більшість OLED-моніторів розраховані на ввімкнення вбудованої функції оновлення пікселів після чотирьох годин сумарного використання. Деякі припускають, що це буде відволікати від гри, роботи з текстом або редагування фото. Однак на ділі повідомлення про необхідність оновлення не таке вже й нав'язливе, воно не займає весь екран, хоча може злегка дратувати.

Більшість моніторів дають змогу вимкнути автоматичне попередження в екранному меню, але не всі. Іноді можна запустити оновлення пікселів, коли пристрій перебуває в режимі очікування. До повідомлень потрібно звикнути, але вони нагадують про необхідність дбайливіше ставитися до панелі.

Погана чіткість OLED-моніторів

OLED-монітори часто критикують за недостатню чіткість тексту, особливо порівняно з традиційними РК-панелями через їхнє унікальне розташування субпікселів. Автор помітив, що у його AW3423DW дійсно зверху і знизу тексту з'явилася кольорова окантовка, а дрібний шрифт виглядав не так чітко, як на IPS-моніторах.

Це не завадило використовувати OLED-монітор для роботи. Різниця в чіткості тексту не стала критичною, і очі звикли за пару тижнів. Налаштування тексту ClearType і масштабування в Windows роблять текст трохи чистішим.

Крім того, чіткість збільшилася появою OLED-моніторів третього покоління. Це варто враховувати тільки під час купівлі монітора з роздільною здатністю 1440p, тому що в 4K різниця буде помітною ледве.

Раніше експерти назвали найкращий OLED-телевізор 2025 року. Samsung S95F показав найвищу якість зображення, хорошу продуктивність в іграх і боротьбу з відблисками.