Солнечным панелям в Японии нашли неожиданное применение: что изобрели ученые

В Японии придумали новый способ использования солнечных панелей. Их размещают над рисовыми полями, и те вырабатывают электроэнергию, сохраняя при этом урожай.

Related video

Пока что пилотный проект работает в населенном пункте Мияда-мура (префектура Нагано), пишет interestingengineering.com. Двухосная фотоэлектрическая система слежения за солнцем, установленная на высоте трех метров над рисовым полем, может генерировать достаточное количество электроэнергии, сохраняя при этом высокое качество риса.

Таким образом исследователи рассчитывают в будущем расширить мощности по производству солнечной энергии даже там, где пахотных земель не хватает.

Специалисты установили солнечные панели, способные регулировать наклон и ориентацию ежедневно и в зависимости от сезона. Во время посадки и на ранних этапах роста система отдавала предпочтение углам, которые обеспечивали большее количество света для полей.

За два вегетационных периода поле под панелями дало 75% урожая риса с соседних полей в первый год и 85% — во второй, после того как усовершенствования уменьшили затенение. Качество зерна в оба года соответствовало высшему баллу Японии.

Энергопроизводительность комплекса также оказалась весьма обнадеживающей. Солнечные панели вырабатывали почти 44 тысяч киловатт-часов в год, имея эффективность 961,4 кВт⋅ч на установленный киловатт (это соизмеримо с аналогичными европейскими агроэлектрическими проектами).

В своей работе исследователи учитывали физико-географические особенности. Горный рельеф Японии ограничивает возможности строительства ровных открытых площадок для крупных солнечных электростанций, а это усложняет развитие возобновляемой энергетики – ведь традиционные солнечные электростанции промышленного масштаба требуют слишком много земли. Теперь эти противоречия, похоже, удалось обойти.

Если такие усовершенствования позволят приблизить урожайность к урожайности обычных рисовых полей без ущерба для электроэнергии, аграрная электроэнергетика может стать главным решением для стран, в которых, как и в Японии, не хватает земли.

Ранее стало известно, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.

Также Фокус писал, что, благодаря исследованиям австралийских специалистов, солнечные батареи могут работать совершенно по-новому. Речь шла о том, что при разумном использовании новых технологий современные города превратятся из потребителей электроэнергии в гигантские «гибкие» батареи.