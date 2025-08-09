Сонячним панелям у Японії знайшли несподіване застосування: що винайшли вчені

В Японії придумали новий спосіб використання сонячних панелей. Їх розміщують над рисовими полями, і ті виробляють електроенергію, зберігаючи при цьому врожай.

Поки що пілотний проект працює в населеному пункті Міяда-мура (префектура Нагано), пише interestingengineering.com. Двовісна фотоелектрична система стеження за сонцем, встановлена на висоті трьох метрів над рисовим полем, може генерувати достатню кількість електроенергії, зберігаючи при цьому високу якість рису.

Таким чином дослідники розраховують у майбутньому розширити потужності з виробництва сонячної енергії навіть там, де орних земель не вистачає.

Фахівці встановили сонячні панелі, здатні регулювати нахил і орієнтацію щодня і залежно від сезону. Під час посадки та на ранніх етапах росту система віддавала перевагу кутам, які забезпечували більшу кількість світла для полів.

За два вегетаційні періоди поле під панелями дало 75% врожаю рису з сусідніх полів у перший рік і 85% — у другий, після того як удосконалення зменшили затінення. Якість зерна в обидва роки відповідала найвищому балу Японії.

Енергопродуктивність комплексу також виявилася вельми обнадійливою. Сонячні панелі виробляли майже 44 тисячі кіловат-годин на рік, маючи ефективність 961,4 кВт⋅год на встановлений кіловат (це можна порівняти з аналогічними європейськими агроелектричними проєктами).

У своїй роботі дослідники враховували фізико-географічні особливості. Гірський рельєф Японії обмежує можливості будівництва рівних відкритих майданчиків для великих сонячних електростанцій, а це ускладнює розвиток відновлюваної енергетики — адже традиційні сонячні електростанції промислового масштабу вимагають занадто багато землі. Тепер ці протиріччя, схоже, вдалося обійти.

Якщо такі вдосконалення дадуть змогу наблизити врожайність до врожайності звичайних рисових полів без шкоди для електроенергії, аграрна електроенергетика може стати головним рішенням для країн, у яких, як і в Японії, не вистачає землі.

Раніше стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.

Також Фокус писав, що, завдяки дослідженням австралійських фахівців, сонячні батареї можуть працювати зовсім по-новому. Йшлося про те, що при розумному використанні нових технологій сучасні міста перетворяться зі споживачів електроенергії на гігантські "гнучкі" батареї.