Сонячні батареї можуть працювати абсолютно по-новому: що виявили вчені

За розумного використання нових технологій сучасні міста перетворяться зі споживачів електроенергії на гігантські "гнучкі" батареї.

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Люди зможуть отримати доступ до 46 кВт/год накопиченої енергії, що еквівалентно володінню 3-4 батареями Tesla Powerwall, пише interestingengineering.com з посиланням на дослідження австралійських учених.

Ті провели своє дослідження на прикладі міста Канберра. Учені підрахували, що в повністю електрифікованому місті кожен мешканець зможе споживати кількість енергії, еквівалентну кільком домашнім акумуляторам. Таким чином, міська інфраструктура сама може стати інструментом для забезпечення стабільності мережі.

За словами вчених, перенесення лише половини навантаження на непікові години дасть змогу вдвічі знизити зростання пікового попиту. А це, своєю чергою, не тільки допомагає знизити навантаження на інфраструктуру, а й ефективніше використовувати сонячні батареї, накопичуючи енергію для покриття вечірнього пікового попиту.

Новий потенціал сонячних панелей

Слід зазначити, що сонячна енергія вже дуже популярна в Австралії. Наприклад, Австралійська столична територія (що включає Канберру) ставить завдання до 2045 року домогтися нульових викидів парникових газів.

До того ж, тут зафіксовано один із найвищих показників встановлення сонячних батарей на дахах будівель у світі (455 МВт станом на березень 2025 року).

Однією з головних причин великої кількості викидів парникових газів є транспорт і опалення. Тому так важливо перейти на "чисту" енергію, а грамотний перерозподіл пікового навантаження допоможе більш ефективно задіяти сонячну та вітрову енергію.

Науковці кажуть, що досить просто пересунути час зарядки електромобіля і нагрівання гарячої води — і на непікові періоди переміститься близько п'яти кВт/год.

Але тут важливо контролювати процес — інакше замість економії можна навпаки отримати збільшення пікового попиту майже на третину.

Раніше стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.

Також Фокус писав, що в Нідерландах викидають сонячні панелі тисячами. Але там для цього є поважні причини: сонячна електростанція розташована в околицях головного аеропорту країни, і яскраве світло засліплює пілотів, які заходять на посадку.