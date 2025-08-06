Телевизор заработает на максимум: 5 простых настроек сильно улучшат качество изображения

Несколько простых изменений в настройках могут заметно повысить четкость изображения, чтобы смотреть телевизор стало гораздо приятнее.

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Существуют несколько факторов, которые влияют на впечатление от просмотра, среди них резкость, сглаживание, яркость и контрастность. Издание ZDNET подсказало, как правильно их настроить.

Уменьшить резкость

Вопреки распространенному мнению, настройка "резкости" на телевизоре не влияет на фактическую резкость отображаемого изображения. Реальная резкость определяется такими факторами, как разрешение экрана, разрешение исходного материала и контрастность.

Вместо этого настройка резкости изменяет искусственное выделение контуров процессором телевизора, что может привести к появлению нежелательных шумов, а также искажению деталей изображения. Функция предназначена для того, чтобы сделать объекты на экране более четкими, подчеркивая границы между ними, что теоретически создает более реалистичное изображение. Однако эта функция действует как универсальный фильтр Instagram, что может привести к неестественному отображению в некоторых случаях.

Возможно, нет необходимости снижать резкость до нуля, но иногда стоит значительно ее уменьшить. Для большинства телевизоров оптимальное значение от 5 до 10 процентов поможет добиться сбалансированного изображения, но лучше поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный для себя уровень.

Четкость изображение имеет очень большое значение на телевизоре Фото: Скриншот

Отключить сглаживание движения

Сглаживание движения (Motion Smoothing) — это технология интерполяции кадров, предназначенная для уменьшения эффекта размытия, заметного при просмотре динамичных сцен, таких как футбольные матчи. Если сцены, снятые с традиционной частотой 24 кадра в секунду включить на телевизоре с более высокой частотой, то можно заметить "дрожание". Функция должна компенсировать эту разницу и устранить неприятное явление.

Однако на практике сглаживание движений может привести к рывкам изображения из-за создания дополнительных кадров. Некоторые телевизоры также добавляют кадры или изменяют частоту обновления, чтобы минимизировать проблемы с движением, однако взамен этого может проявиться эффект "мыльной оперы" — из-за него высококачественный контент выглядит гораздо хуже.

Функция сглаживания движения обычно включена по умолчанию, и найти ее в настройках бывает непросто. У каждого производителя есть уникальное название для технологии. Например, у LG она называется TruMotion, у Samsung — Auto Motion Plus, а у Sony — Motionflow и CineMotion. Если изображение выглядит не лучшим образом, то лучше ее отключить.

Настройки яркости

Производители и продавцы телевизоров хотя, чтобы их новые модели в магазинах выглядели максимально яркими и красочными, а для этого часто включают режим "Яркий", который усиливает подсветку и усиливает изображение. Этот режим делает цвета более насыщенными и улучшает изображение на дисплее в условиях недостаточного освещения.

Но в гостиной или спальне освещение сильно отличается, поэтому отключение режима "Яркий" не только обеспечит более точное отображение объектов, но и меньше напрягает глаза.

Cуществует еще одна настройка яркости под названием "черная точка" (black point). Слишком высокий показатель может привести к размытому изображению, а при низком будет сложно рассмотреть темные сцены.

Чтобы оптимизировать яркость для телевизора, стоит найти видео, снятое в условиях слабого освещения, например, с ночной сценой, и нажать на паузу. Затем стоит установить яркость телевизора на минимальный уровень и постепенно увеличивать яркость до тех пор, пока не удастся различить множество деталей в тенях изображения, не делая их слишком яркими.

Проверить контрастность

Регулировка контрастности на телевизоре может улучшить детализацию, глубину и объем изображения, а также снизить нагрузку на глаза. Это помогает предотвратить переэкспонирование или "засвечивание" ярких участков или размытость темных, что приводит к более сбалансированному изображению с большим количеством деталей.

У нового телевизора настройки контрастности по умолчанию часто оказываются завышенными. Хотя высокая контрастность может улучшить качество изображения, чрезмерно высокий уровень может привести к потере мелких деталей, лишая изображение глубины и реализма.

Для настройки контрастности стоит открыть на телевизоре изображение с яркими и теневыми участками, в этом случае отлично подойдет фото неба с облаками. Нужно отрегулировать контрастность так, чтобы яркие области сохраняли детали без засветов, а темные — глубину и насыщенность. Правильный баланс позволит любоваться насыщенным и объемным изображением.

Выбрать правильный режим

У современных телевизоров есть установлено множество предустановленных настроек изображения, но не все из них хорошо работают. В большинстве случаев качество зависит от типа контента, и смена режима может значительно его улучшить.

Режими отображения можно менять в настройках телевизора Фото: cnet.com

Режимы изображения — это предустановленные конфигурации, которые одновременно регулируют несколько параметров дисплея для оптимизации под конкретные задачи. Телевизоры часто изначально настроены на режим изображения по умолчанию, например, "Стандартный" или "Динамический". Динамический режим, как правило, повышает яркость, четкость и насыщенность цветов (аналогично упомянутому выше режиму "Яркий"), в то время как стандартный режим обеспечивает сбалансированное, нейтральное изображение, подходящее для различных типов контента.

Многие телевизоры также имеют специальные режимы изображения "Игры" и "Спорт". В первом случае ваша игровая консоль возьмет на себя визуальный рендеринг, а игровой режим отключает обработку видео на телевизоре, обеспечивая минимальную задержку. В режиме "Спорт" вам может пригодиться функция сглаживания движения, которая предназначена для уменьшения размытости изображения и артефактов дублирования.

Еще один популярный режим — "Фильм" или "Кино", предназначенный для просмотра в темных помещениях, напоминающих кинотеатр. Некоторые производители предлагают относительно новую опцию — режим "Кинорежиссер" — стандартную для отрасли настройку, которая позволяет сохранить оригинальное художественное видение режиссера.

Ранее писали, какую функцию опасно включать на телевизорах. Система автоматического распознавания контента (ACR) может собирать информацию о том, то люди смотрят, и передавать ее в базу данных.